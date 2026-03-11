El PP apoya implantar un Plan Integral para Autónomos para "combatir el inferno fiscal y burocrático que soportan"

Representantes del PP con ATA Andalucía. - PP

La portavoz de Trabajo del PP en el Congreso de los Diputados, Isabel Prieto, ha defendido este miércoles la propuesta de su partido para implantar un Plan Integral para Autónomos que tiene como objetivo "combatir el infierno fiscal y burocrático al que se enfrentan y que supone una transformación radical de la relación que tienen con las administraciones públicas".

Así lo ha asegurado la diputada nacional del PP por Córdoba, Isabel Prieto, quien ha mantenido un encuentro de trabajo con ATA Andalucía en el que han participado también los diputados Bartolomé Madrid, Rafael Belmonte (Sevilla), María Torres (Jaén), Bella Verano (Huelva) y Gema Pérez (Málaga).

En declaraciones a los periodistas, Prieto ha incidido en ese Plan Integral de Autónomos que lidera el presidente Alberto Núñez Feijóo que incluye como grandes ejes "una reducción intensa de la burocracia, medidas fiscales de alivio en el pago de impuestos y de cuotas, equiparación de derechos con los asalariados, garantía real de segunda oportunidad y facilidades para el relevo generacional".

Según ha expuesto, "los trabajadores autónomos necesitan contar con un Gobierno que los escuche, los atienda y los proteja, y lamentablemente eso no está ocurriendo con el gobierno de Sánchez y Montero".

Los cuatro grandes ejes del Plan Integral de Autónomos que propone el PP pasan por "menos impuestos y menos trabas a quienes producen, contar con más facilidades para emprender y crecer, más protección y apoyo a quienes emprenden y más derechos y confianza del Estado en el autónomo".

Para ello, el PP ha planteado diez medidas "efectivas para llevar a cabo cuando el presidente Feijóo llegue al Gobierno de España", como son "la exención del IVA a quienes facturen menos de 85.000 euros; tarifa cero hasta dos años para nuevos autónomos; reducción anual de las declaraciones de cuatro a dos o a una para nuevos autónomos; no pagar cotizaciones por un año por el primer empleado contratado y un 50% de bonificación por el segundo; no pagar cotizaciones por las bajas de enfermedad grave".

Igualmente, han propuesto "facilidades para trabajar después de la edad de jubilación con el 100% de la pensión; no penalizar la pluriactividad devolviendo automáticamente el exceso de cotización; exención de cuotas durante dos años tras la paternidad y maternidad; equiparación de los derechos por lactancia, y clarificar e incrementar las deducciones de gastos".

"LA TRANSFORMACIÓN DE ANDALUCÍA"

Por otro lado, Prieto ha valorado "la transformación que ha vivido Andalucía en los últimos años gracias al impulso del presidente Juanma Moreno, que nos ha llevado a tener la tasa de paro más baja desde 2007, a superar el listón de los 3,5 millones de afiliados a la Seguridad Social, y a tener más autónomos que parados en Andalucía, un hito alcanzado por primera vez en la historia de nuestra tierra".

"El gobierno de Juanma Moreno ha impulsado políticas claras y eficaces a favor del empleo, de los autónomos y las empresas, con ayudas y bonificaciones, y sobre todo creando un clima de estabilidad y confianza que hace posible la creación de nuevas empresas, el crecimiento de las que ya existen, y la inversión nacional y extranjera", ha argumentado la diputada.

Al respecto, ha remarcado que "los datos así lo demuestran", de modo que "la tasa de paro en Andalucía ha caído 6,6 puntos entre 2019 y 2025, el paro femenino en ocho puntos y la tasa de paro juvenil ha caído 13 puntos, con lo que tenemos un 25% menos de jóvenes parados".

"Andalucía ha mejorado las políticas activas de empleo para facilitar la creación de puestos de trabajo, ha favorecido el acceso al empleo de personas vulnerables, y ha convertido el trabajo autónomo en motor de empleo y emprendimiento", ha comentado la diputada.

Asimismo, la popular ha resaltado que "más de 126.000 trabajadores autónomos se han beneficiado de los casi 300 millones de euros en ayudas que ha dado la Junta de Andalucía entre 2019 y 2025, entre las que se encuentran la tarifa plana, la tarifa plana ampliada, la 'cuota cero' y los incentivos para el inicio de actividad". Además, ha indicado que "Andalucía dispone del Plan Estratégico Andaluz del Trabajo Autónomo 2024-2027, con 386 millones de euros, para responder a las necesidades del sector".

"Gracias a estas medidas, Andalucía cerró 2025 con más de 592.000 autónomos, de los que 54.523 son de la provincia de Córdoba", ha afirmado Prieto, quien ha apuntado que "Andalucía lidera el número de autónomos en España, siendo la comunidad que más autónomos tiene". "Y esto es porque creemos en los trabajadores autónomos, los escuchamos y los apoyamos", ha dicho la diputada.

Ante ello, ha agregado que desde el PP tienen "las cosas claras y un compromiso rotundo con los autónomos españoles, porque son parte fundamental del pulso económico de España, símbolo de las personas que levantan nuestro país cada día con esfuerzo, tesón y sacrificio, y representan un impulso de emprendimiento".