El PP apoya a medio millar de vecinos que han firmado contra la ampliación de la zona azul en Granada

GRANADA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Granada se ha posicionado a favor de un grupo de vecinos quienes han registrado en el Consistorio este viernes 550 firmas con el propósito de que "el PSOE dé marcha atrás" en la ampliación de la zona azul.

Así lo ha indicado el PP en una nota de prensa, en que ha criticado los efectos de esta medida en "los diferentes barrios de la ciudad donde se va implantar la zona azul de aparcamientos, decisión tomada por el equipo de gobierno socialista sin consensuarla con los afectados".

Además, por considerar que el Ayuntamiento de Granada tiene otras prioridades más importantes que pagar facturas atrasadas a las grandes empresas concesionarias de servicios municipales, desde el Grupo del PP se han opuesto al suplemento de crédito participación de ingresos del Estado 2022, llevado este viernes a un Pleno extraordinario económico para su aprobación, en virtud de un acuerdo del gobierno local con Unidas Podemos.

Sobre el tema de la zona azul, según Díaz, "la ORA se está implantando en Granada, a pesar del compromiso al que se llega con los vecinos de no hacerlo --quienes luego se encuentran que se pinta la calle sin previo aviso--, comprende 78 calles de diferentes barrios de la ciudad, es decir, 13 calles más que están en el contrato que viene del año 2019, suscrito por el anterior gobierno y que quedó consensuado con los vecinos de estas calles".

En total, "un 16,6 por ciento más de calles son sometidas a pago de zona azul, donde aparecen 15 calles nuevas para pintar y se eliminan dos de las que estaban previstas en este contrato".

"El incremento de plazas afecta a los barrios de Pajaritos, Doctores, Ronda, Zaidín-Vergeles y Zaidín-Campus", ha proseguido el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Granada.

César Díaz ha pedido al equipo de gobierno que "abandone la soberbia y la prepotencia, que escuchen a los vecinos y que sean sensibles con la petición de 550 personas que rechazan la implantación de la ORA en estas calles de la ciudad, sencillamente porque no responde ni al criterio de necesidad de rotación de aparcamiento, ni al criterio comercial, porque no son calles comerciales".

"De ahí que solo queda el criterio recaudatorio, en calles que los vecinos se oponen frontalmente como el tramo entre calle Faisán y avenida Andaluces, en los Pajaritos, la ampliación en la avenida de Dílar, Torre de Comares y la avenida de la Ilustración", ha concluido el edil del PP.

Presidente de la asociación de vecinos Zaidín-Campus, Juan de Dios Jiménez, ha señalado que "estamos muy indignados con la implantación de la zona azul en calles de nuestro barrio, porque con esta asociación no se ha consensuado y no se ha informado en la Junta Municipal de Distrito del Zaidín".

"En el Zaidín hay calles más atractivas para poner la zona azul, como Pintor Manuel Maldonado, emperador Carlos V, para que la gente no se oponga a dejar los coches y evitar contaminación en el centro", ha apuntado Juan de Dios Jiménez.

El representante vecinal ha subrayado que "no somos culpables de que se haya llegado a un acuerdo con una empresa concesionaria y que haya que ampliar la zona azul y, si con estas firmas no conseguimos que el Ayuntamiento, con su alcalde a la cabeza, frene la implantación, tomaremos otras medidas".

En este sentido, Juan de Dios Jiménez le ha preguntado al alcalde de Granada, Francisco Cuenca, "cuántas plazas de zona azul se van a implantar en el barrio de la Chana" y que "por qué el Zaidín sí" y el citado barrio "no".

En cuanto al Pleno extraordinario, según ha destacado el coordinador del Grupo del PP, Luis González, "esta elevada cantidad, pactada únicamente con el nuevo socio de fotografías del gobierno del PSOE, la dedican a pagar a las grandes compañías y proveedores de servicios de servicios de este Ayuntamiento, pero nos dicen que es para mejorar el gato social, que crea riqueza y va a mejorar los barrios".

Sin embargo, el edil popular ha recriminado que "esto es falso", porque "no se ve en esta distribución de fondos todo lo que pregonaban antes en plena "pandemia".

González ha detallado que "no hay aportación a Cultura; ni a actividades de medio ambiente; ni a colectivos afectados por la crisis, como hosteleros, autónomo y empresarios; ni ayudas al comercio; ni a los servicios sociales".

Además, el coordinador popular ha afeado que "ahora no hay excesos en las empresas concesionarias, aunque para algunos había que echarlas como consecuencia de sus grandes beneficios".

Por último, Luis González ha reprochado al equipo de gobierno y a su socio de Unidas Podemos que "ahora no existe ninguna urgencia de un presupuesto municipal, del que, a día de hoy, no hay noticias, salvo las declaraciones que se hacen a los medios de comunicación para luego no hacer nada".

César Díaz ha reseñado que, "de esos 15 millones, el equipo de gobierno socialista solo ha sido capaz de defender escasos dos millones" mientras que "el resto van destinados a incrementar la facturación" de empresas como Endesa, Rober o Inagra", algo que "no es nuestra prioridad, sino que hubiéramos empleado de otra manera, pero es que hasta hace nueve meses no era la prioridad tampoco del PSOE ni de Unidas Podemos".