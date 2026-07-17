PP-A mantiene como candidatos en 2027 a sus siete alcaldes de capital con Isabel Azañón como única novedad en Jaén

Archivo - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (3d), y el presidente del PP de Andalucía y de la Junta, Juanma Moreno (4d), en la foto de familia con los próximos alcaldes del PP en las capitales andaluzas antes de la reunión de la Junta Directiva R - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Comité Electoral Nacional del PP ha aprobado este viernes sus candidatos a las alcaldías de capitales de toda España para las elecciones municipales de mayo de 2027. En Andalucía repiten como candidatos los siete alcaldes de capitales, mientras que se estrena Isabel Azañón como candidata en Jaén.

Así lo han anunciado en A Coruña el presidente del Comité Electoral Nacional del PP, Diego Calvo, junto al secretario general del partido, Miguel Tellado, tras una reunión del órgano electoral.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez; los alcaldes de Cádiz, Bruno García, y de Córdoba, José María Bellido; las alcaldesas de Granada, Marifrán Carazo, y de Huelva, Pilar Miranda, y los alcaldes de Málaga, Francisco de la Torre, y de Sevilla, José Luis Sanz, repetirán como candidatos en las elecciones municipales de mayo de 2027.

La candidata a la Alcaldía de Jaén será Isabel Azañón, actualmente secretaria del Consejo Social de la Universidad de Jaén. Su nombre fue anunciado ayer por el presidente del PP-A y de la Junta, Juanma Moreno, en su cuenta de la red social X.

En las elecciones de mayo de 2023, el candidato a la alcaldía fue Agustín González, que aunque no sacó la mayoría absoluta logró convertirse en alcalde. Perdió la alcaldía en enero de 2025 por una moción de censura de PSOE y Jaén Merece Más, por la que el socialista Julio Millán se convirtió en primer edil.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, presentará públicamente a todos los candidatos a las capitales españolas este sábado en un acto en Santiago de Compostela y posará con ellos en una foto de familia.