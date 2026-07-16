Juanma Moreno anuncia que Isabel Azañón será la candidata por el PP a la Alcaldía de Jaén

Imagen con la que Juanma Moreno ha anunciado a Isabel Azañon como candidata a la Alcaldía de Jaén - JUANMA MORENO/REDES SOCIALES

JAÉN 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha anunciado que la candidata del PP a la Alcaldía de Jaén será Isabel Azañón, a quien ha descrito como "una mujer con un gran conocimiento de la ciudad, una experiencia acreditada en el Ayuntamiento y un estrecho vínculo con el tejido social y económico jiennense".

A través de las redes sociales,Moreno ha destacado el perfil de Azañón, quien desempeña actualmente el cargo de secretaria del Consejo Social de la Universidad de Jaén, lo que refuerza su vinculación con las instituciones y la comunidad académica de la provincia.

El presidente del PP andaluz ha manifestado su convicción de que la candidata es "la mejor opción para llevar a Jaén al lugar que merece", subrayando así la apuesta del partido por su liderazgo en la capital jiennense.

Moreno ha expresado su respaldo sin reservas a la candidatura, afirmando que cuenta con todo su apoyo para afrontar la campaña electoral municipal.

El líder del PP andaluz ha cerrado su publicación con una declaración de confianza en las capacidades de Azañón, asegurando que "Isabel será una magnífica alcaldesa".