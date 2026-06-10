El PP aprueba el Plan Económico Financiero 2026-2027 con abstención de Vox y en contra PSOE y Hacemos Córdoba

Celebración del Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Córdoba. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP ha aprobado este miércoles en el Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Córdoba, con la abstención de Vox y el voto en contra de PSOE y Hacemos, el Plan Económico Financiero para el período 2026-2027, tras el informe del servicio de Intervención que traslada que "no se alcanza el objetivo de estabilidad presupuestaria para 2025", con "una advertencia de situación de inestabilidad de 5,6 millones de euros y un incumplimiento de la regla de gasto por exceso de gastos de 6,24 millones respecto al límite establecido".

Así lo adelantó ya la delegada de Hacienda, Blanca Torrent, quien aclaró que "los gastos de personal no se tocan", de forma que quieren "dotar de liquidez" al Consistorio "transfiriendo cantidades que van a venir de los organismos autónomos". En concreto, el IMAE va a aportar 1,3 millones de euros; la Gerencia, unos seis millones; el Imtur, 500.000 euros; el Imgema, 1,2 millones, y el Imdeco, 820.000 euros.

Según detalló, "la mayoría de transferencias se activan para paliar la previsible disminución de la Participación de Ingresos del Estado (PIE), porque no recibir la parte que nos corresponde obliga a reducir la previsión de ingresos", de ahí que "para volver a la senda de estabilidad se va a reducir el pasivo financiero, que es la deuda".

En este caso, apuntó que "se va a pedir menos dinero a los bancos para ejecutar inversiones", de manera que "de los 22 millones de euros que había presupuestado se va a pasar a nueve millones", con "una reprogramación de la ejecución de proyectos, garantizando su ejecución todos a medio plazo", ha declarado.

Al respecto, señaló que se va a mantener el préstamo del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) que ha pedido la Delegación de Infraestructuras para sustitución de luminaria, que son unos 3,3 millones, por lo cual la deuda del Ayuntamiento, que para 2026 se establece en nueve millones, más estos 3,3 millones, suponen 12,3 millones de euros".

No obstante, abundó en que "estas aportaciones no significan que se vaya a paralizar ninguna inversión, ni se va a reducir ninguna actividad de organismos autónomos", por lo que a los citados, una vez que hayan hecho la transferencia, "se les va a autorizar el uso de remanentes de tesorería para gastos, y ninguno se va a quedar sin disponibilidad de presupuesto para afrontar proyectos ya planificados", enfatizó, añadiendo que "en el medio plazo se van a seguir activando inversiones para mejorar la calidad de vida de los cordobeses".

En relación con ello, el Imdeec va a percibir una transferencia de 200.000 euros del Imtur para las ayudas que ya se pusieron en marcha y podrá hacer uso de su remanente de tesorería, que está cifrado en 400.000 euros; en el caso del IMAE se va a posibilitar que utilice 520.000 euros de su remanente; en el Imgema va a poder usar 200.000 euros, y en el Imtur van a ser 400.000 euros para las actividades que necesitan, tras sus superávit.

Así, la concejal mencionó que van a "priorizar inversiones como es Edilquivir, que combina tanto fondos de la Unión Europea (UE) como propios, para transformar la realidad social, económica y empresarial del Distrito Sur", a la vez que remarcó que el Ayuntamiento cuenta con más de 150 millones de euros de liquidez; comentó que se ha hecho frente a modificaciones como el 50% del coste del bonobús de Aucorsa o "imposiciones como la tasa de residuos del Gobierno", y subrayó "la apuesta decidida por empleo público de calidad".

LA OPOSICIÓN

Desde la oposición, el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, ha expresado su rechazo al Plan Económico Financiero, porque, según ha mantenido, "plantea como única vía para corregir el déficit presupuestario y cumplir con la regla de gasto la reducción de las inversiones municipales", una estrategia que considera "equivocada y perjudicial para la ciudad".

Ante ello, ha presentado "una alternativa completamente distinta, basada en aumentar los ingresos municipales y no en reducir la capacidad inversora del Ayuntamiento". Así, ha defendido "la recuperación de la capacidad recaudatoria de distintos impuestos y tasas" que, según ha criticado, "se ha visto reducida durante los últimos siete años". Entre ellos ha citado el IBI de rústica, el IAE, el ICIO y diversas licencias municipales.

Asimismo, el PSOE ha planteado "una reducción significativa de determinadas subvenciones directas prescindibles". Hurtado ha recordado que "las partidas destinadas a subvenciones alcanzan ya más de 25 millones de euros tras las sucesivas modificaciones presupuestarias" y ha cuestionado "especialmente las ayudas destinadas a eventos privados con fines lucrativos".

"Hay subvenciones que cumplen una función social o que permiten prestar servicios que de otro modo tendría que asumir el Ayuntamiento, pero otras simplemente sirven para financiar actividades empresariales privadas con dinero público", ha afirmado, al tiempo que ha puesto como ejemplo las ayudas destinadas a eventos como Córdoba Live o el Califa Fest, cuya eliminación permitiría, según sus cálculos, "un ahorro superior a 1,2 millones".

Por su parte, el portavoz de Hacemos, Juan Hidalgo, ha lamentado que "presentan este plan de ajuste de manera triunfalista", por lo que ha pedido "dejar de intentar engañar a la opinión pública", y ha reprochado a tal efecto las aportaciones para "estatuas faraónicas", los festivales musicales de verano y "las políticas de escaparate". "Con este plan de ajuste financiero lo que van a hacer es recortar en servicios y en inversiones 8,5 millones", ha apostillado el edil, quien ha augurado que "la ciudad sobrevivirá a estas políticas".

Y la portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha cuestionado que "venir a este Pleno presumiendo de un plan financiero es alucinante, porque esto ha tenido que hacerlo obligatoriamente porque han incumplido la Ley de Estabilidad Presupuestaria y está obligada a dar explicaciones de un desastre monumental de gestión". Así, la concejal ha pedido a la delegada de Hacienda que "pida perdón y reconozca el error".

LAS SUBIDAS DE AGUA Y BASURA

En otro orden de cosas, se ha aprobado de modo inicial el proyecto de modificación de la ordenanza de prestación del servicio de Emacsa del ciclo integral del agua, que recoge subida del 2,1%, con voto a favor del PP y en contra la oposición. Misma votación que se ha producido en la aprobación inicial del proyecto de modificación de la ordenanza de prestación de servicios de higiene pública y sanidad y bienestar animal de Sadeco, con subida del 2,2%, con voto favorable del PP y la oposición en contra.

En cuanto a las mociones, los cuatro grupos han respaldado por unanimidad pedir a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) reconsiderar su negativa a formar parte de la Mesa Técnica y Ciudadana de zonas inundadas e inundables, para abordar de manera integral la situación de parcelaciones y núcleos de población afectados por crecida del río.

Y otra iniciativa para elaborar un informe de necesidades de convivencia, prevención y atención ciudadana en horario nocturno en los barrios, identificando los recursos municipales actualmente disponibles, su grado de cobertura y las posibles medidas de mejora que puedan implementarse dentro de los servicios municipales existentes.

Además, se han aprobado enmiendas a la totalidad a mociones del PSOE sobre eliminación de barreras y mejora de accesibilidad en centros educativos públicos y de la sala museística en Caballerizas Reales y a una moción de Hacemos sobre recuperación del servicio de limpieza urbana y refuerzo de Sadeco.

Por otra parte, la hasta ahora portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha anunciado su despedida de la política municipal para tomar posesión como parlamentaria autonómica, tras siete años como concejal. La concejal Marta León asumirá la portavocía del grupo y Miguel Castellano tomará posesión de su acta de concejal en próximas semanas.