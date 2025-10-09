El PP aprueba en Pleno pedir a la Junta recoger en la Ronda Norte de Córdoba consideraciones de informes arqueológicos

CÓRDOBA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El gobierno del PP en el Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este jueves en el Pleno una enmienda a la totalidad a una moción del PSOE, con el voto de calidad del alcalde, José María Bellido, y el voto en contra de PSOE, Hacemos y Vox, sobre la construcción de la Ronda Norte, en la que insta a la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía a que en el proyecto de la Ronda Norte recoja las consideraciones de los informes arqueológicos realizados.

Al respecto, se hace referencia tanto al informe encargado por la Gerencia de Municipal de Urbanismo (GMU), como lo recogido en la resolución que legalmente proceda por parte de la Delegación Territorial de Cultura de la Junta, ateniéndose a que "en la solución de continuidad de la obra, se respete escrupulosamente las indicaciones de ambos documentos".

Al hilo, el portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, ha valorado la inversión de más de 30 millones de euros para "resolver un problema histórico que lleva pendiente en el Plan General de Ordenación Urbana desde el año 1986", al tiempo que ha defendido "el consenso" con los vecinos y ha aclarado que "no va a haber joroba", sino "ajustes de rasantes, nunca más de medio metro de diferencia sobre lo inicialmente proyectado, que evidentemente conllevará la aplicación de las medidas correctoras que sea necesario", todo ello "pensando en los vecinos".

Mientras, el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, ha criticado que la Junta haya obviado a la Comisión de Patrimonio en referencia a los restos arqueológicos. "Vamos a insistir en la tercera alternativa de calidad que es mucho más convincente que la solución de la Junta sobre los restos arqueológicos", ha comentado sobre el trazo en trinchera propuesto para salvaguardar los restos, y ha añadido que "el poder está en manos de los vecinos de la Arruzafilla para que la obra que pretenden Ayuntamiento y Junta no se llegue a iniciar".

Entretanto, el edil de Hacemos José Carlos Ruiz ha declarado que "ha habido que replantear muchas cosas" y considera que "se están emperrando en cometer una irresponsabilidad", al "querer empezar a toda costa una obra sin saber cómo va a acabar". Y la portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha dicho que no entiende la postura del PP ante "un proyecto que viene de hace 30 años, que a lo mejor habría que revisarlo, porque tengo dudas razonables de que Córdoba hoy necesite ese trazado".

SALUD MENTAL

También han salido adelante declaraciones institucionales, entre ellas una con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, en la que el Consistorio muestra su apoyo y reconocimiento hacia las personas con problemas de salud mental y sus familias, especialmente a las que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad como son la infancia y adolescencia, las personas afectadas por patología dual, personas sin hogar, las mujeres víctimas de violencia de género y en situación de exclusión social.

Se compromete a impulsar acciones, proyectos y estrategias que supongan un cambio en la forma de ver, proteger y atender la salud mental de la población más allá del concepto de salud, actuando sobre parcelas como el empleo, la educación, la digitalización --incluidos los efectos de la Inteligencia Artificial--, la protección social, la seguridad financiera y la investigación, la vivienda, el urbanismo, el acceso a la cultura, los medios y la comunicación, el medio ambiente y el clima.

Y declara su apuesta por la promoción de la salud mental, el desarrollo de habilidades de aprendizaje social y emocional, la detección temprana y cribado en entornos educativos para apoyar, gestionar y promover la salud mental de niños y jóvenes, así como el compromiso con el cumplimiento de la obligación de garantizar la accesibilidad universal a recursos y prestaciones públicos, humanización de la atención y con creación de espacios estables de coordinación interinstitucional para acordar actuaciones conjuntas que garanticen la atención de situaciones más complejas de modo más eficiente.

La segunda declaración institucional ha sido con motivo de la celebración del Día Internacional para la erradicación de la pobreza, en la que el Ayuntamiento se compromete a actuaciones en zonas vulnerables, diseñar planes integrales, evaluar el impacto real y abordar la pobreza en todas sus dimensiones. Y la tercera declaración es en apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para aprobar una ley de protección integral contra el maltrato a las personas mayores.

EMPLEO FEMENINO, COMETA, ACCESIBILIDAD Y OTRAS MOCIONES

En cuanto a otras mociones, el PP ha aprobado, con el voto en contra de los grupos de la oposición, una moción de apoyo al talento profesional femenino, en la que se insta al Gobierno a garantizar recursos necesarios, formación y el acompañamiento que permitan el desarrollo de programas efectivos para fomento del talento profesional femenino, y que establezca mayor y mejor coordinación entre ministerios para facilitar una financiación accesible, una conciliación real, menos burocracia y más visibilidad de las mujeres en ámbito laboral, empresarial y emprendimiento.

Igualmente, PP y Vox han respaldado una moción, con voto en contra de PSOE y Hacemos, para exigir responsabilidades y auditoría "urgente" sobre los fallos del sistema Cometa, en la que se recoge reprobar a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y exigir su cese "inmediato, como máxima responsable política de la gestión negligente del sistema y de la desprotección de miles de mujeres víctimas de violencia de género y violencia sexual".

Se pide al Ministerio de Igualdad y al Ministerio del Interior publicar de forma "inmediata y detallada" los datos de fallos del sistema que hayan tenido incidencia en la provincia, incluyendo número de víctimas afectadas, procedimientos judiciales alterados o sobreseídos, tipología de fallos detectados --localización, cobertura, manipulación de dispositivos, etc.-- y duración real de las incidencias y protocolos de respuesta activados.

Asimismo, ha salido adelante una moción con voto a favor de PP, PSOE y Hacemos y en contra Vox, por las ciudades universalmente accesibles, en la que el Ayuntamiento se compromete a hacer de la accesibilidad universal un criterio transversal de las políticas públicas locales; asegurar recursos y financiación para garantizar avances reales y medibles, y establecer mecanismos de evaluación, seguimiento y rendición de cuentas que midan el impacto de políticas de accesibilidad, entre otras.

Por otra parte, PP, PSOE y Hacemos han apoyado, con el voto en contra de Vox, una moción por el 25N, Día Internacional contra la Violencia de Género; ha salido adelante una enmienda a la totalidad del PP con abstención del PSOE y votos en contra de Hacemos y Vox, tras una moción de Hacemos para la solidaridad con el Pueblo Palestino, y PP y Vox han aprobado una moción contra la 'inquiocupación' y en defensa del derecho a la propiedad privada, con voto en contra de PSOE y Hacemos, tras rechazarse enmiendas suyas.

MÁS DE 37 MILLONES PARA AMORTIZAR DEUDA

Por otra parte, se ha aprobado de manera inicial un expediente de modificación de crédito del presupuesto de 2025, mediante un crédito extraordinario y suplemento de crédito, por un importe total de 37.297.781,23 euro con destino a amortización de deuda, que se invertirán "en fortalecer los servicios públicos", ha aseverado la edil de Hacienda, entre críticas de PSOE y Hacemos, que han votado en contra, y Vox se ha abstenido.

Ha salido adelante el dictamen del consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo sobre la aprobación definitiva del estudio de detalle de la parcela situada en la Calle Conde Zamora promovido por la entidad Hitachi Energy Spain SAU, y se ha tomado conocimiento del Decreto de Alcaldía sobre el protocolo de medidas preventivas de vigilancia y control de influenza aviar en parques urbanos y periurbanos, entre otros puntos.