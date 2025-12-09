PP-A aprueba en solitario el dictamen del Presupuesto 2026 para llevarlo a Pleno y PSOE habla de "migajas" con enmiendas

Imagen de este martes de la Comisión de Economía durante el debate del dictamen del proyecto de Presupuesto de 2026. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular ha aprobado este martes en solitario el Dictamen de la Comisión de Economía sobre el proyecto de Ley del Presupuesto de 2026. Todos los grupos de la oposición han votado en contra, unanimidad que ya quedó de manifiesto con la presentación de cuatro enmiendas de totalidad a las cuentas de 2026.

Los grupos tienen de plazo hasta este viernes, día 12, para ratificarse en las enmiendas parciales que quieren mantener para el debate final del Presupuesto por el Pleno del Parlamento, que se celebrará la próxima semana, miércoles y jueves, días 17 y 18.

Como paradigma de la percepción que tiene la oposición de la aceptación de enmiendas parciales por parte del grupo mayoritario fuentes socialistas hablan de "migajas" acerca del trato a sus iniciativas, ya que en su caso se trata de tres enmiendas transaccionales que suman 350.000 euros, importe muy inferior al que reclamaban inicialmente.

Fuentes socialistas señalan que son tres iniciativas objeto de un pacto con el Grupo Popular sobre el sector de la piedra natural de Almería, otra sobre un centro de día en Lopera (Jaén) y una tercera de ayudas a menores víctimas de violencia vicaria.

Hasta el debate de este martes la ponencia había expresado su parecer favorable a dos enmiendas de Vox en Andalucía, cinco enmiendas transaccionales de Por Andalucía, una transaccional del Grupo Mixto-Adelante Andalucía y otras dos transaccionales de PSOE-A.

En el caso de Adelante fuentes de este partido apuntan haber recibido el beneplácito del PP-A a cinco enmiendas transaccionales, entre ellas, a ayuda a ONG y acción humanitaria, al estudio del proyecto de centro de interpretación del Pinar de la Algaida de Puerto Real (Cádiz) y el arreglo de la carretera de Morón de la Frontera a Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

A este bagaje conjunto de los grupos de la oposición se suman 75 enmiendas del Grupo Popular, que recibió el beneplácito además del Consejo de Gobierno a 9 enmiendas con las que propone incrementar el presupuesto que recibe la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID).

Los grupos parlamentarios han registrado 2.660 enmiendas parciales al proyecto de Presupuesto de 2026, de las que la mitad, 1.361, son de Vox. De ellas 1.338 buscan reformar el estado de gastos, mientras que las restantes 23 se presentan al articulado del proyecto de ley.

El segundo grupo que más enmiendas ha presentado ha sido Por Andalucía, con 647, con 531 para hacer cambios en los gastos, además de otras 93 al articulado y 23 al capítulo de ingresos.

En tercer lugar por volumen de enmiendas registradas figura el Grupo Socialista con 361, de las cuales 296 tienen que ver con el capítulo de gastos, nueve con el de ingresos y las 56 restantes se dirigen al articulado del proyecto de ley.

El Grupo Mixto-Adelante Andalucía ha presentado 216 enmiendas parciales, de las que 199 conciernen al estado de gastos, 14 al articulado y tres al capítulo de ingresos. Las 75 del Grupo Popular se reparten entre 57 al capítulo de gastos y 18 al articulado.

El proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad autónoma para 2026, que el Consejo de Gobierno aprobó el 28 de octubre, asciende a 51.597,9 millones de euros, 2.726 millones de euros más, una dotación superior en un 5,6% a las cuentas andaluzas aún en vigor.