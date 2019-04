PP apuesta en Granada por una PAC "justa" que valore las condiciones climáticas y del terreno

Publicado 18/04/2019 16:47:01 CET

GRANADA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP ha apostado por la modificación de la Política Agrícola Común (PAC) para que sea "más justa y valore, además de la producción, la desigualdad existente entre los territorios", tales como las condiciones climáticas o del terreno.

En una nota, el PP informa de que el número uno al Senado, Vicente Azpitarte, y los candidatos Concha de Santa Ana y Mariano García han mantenido un encuentro con el presidente de Asaja, Manuel del Pino, donde han podido conocer de primera mano las reivindicaciones del campo granadino para las que, en la mayoría de los casos, "el PP ya cuenta con un plan para dar respuesta a los intereses de los agricultores".

"El PP sin duda, ha sido el partido que más preocupación y respeto ha mostrado ante los graves problemas que sufre el campo, no sólo en nuestra provincia si no también en nuestro país", ha manifestado Azpitarte, que recuerda que en estos momentos "estamos pendientes de qué va a ocurrir con la PAC, no sólo aquí si no también a nivel europeo pues está pendiente de aprobación en el Parlamento Europeo la nueva Política Agraria Común".

Sobre esto, el número uno al Senado ha recordado que el PP "priorizará la PAC en las negociaciones del nuevo presupuesto europeo, con el fin de mantener la estabilidad en el sector agrario y garantizar la sostenibilidad del campo español".

En este sentido, ha avanzado que el PP va a trabajar también "para atajar la situación que sufren los agricultores con el Tribunal de la Competencia para saber qué está ocurriendo con los precios y con

aquellos agricultores que están yendo directamente a pérdidas porque no les queda otra situación".

"Desde el PP, nos comprometemos a mantener el régimen fiscal que tienen en estos momentos los agricultores", ha dicho Azpitarte, quien ha asegurado que el PP, con Isabel Tejerina al frente, "ha demostrado la enorme preocupación por todos ellos y en concreto en la provincia de Granada". "Con una implantación en todos los pueblos somos el único partido que conoce perfectamente los problemas que están viviendo en la actualidad y nos comprometemos, como hemos hecho siempre, a sentarnos con ellos para solventarlos", ha agregado.

También ha mencionado otras propuestas recogidas en el programa del PP como el impulso de medidas para favorecer la integración de los productores en organizaciones que les faciliten la comercialización de

sus productos en las mejores condiciones para la defensa de sus intereses y el logro de precios justos en los mercados, el avance hacia la sostenibilidad o la digitalización del sector.

EL PP, EL PARTIDO DE LA AGRICULTURA

Concha de Santa Ana ha asegurado que el PP es el "partido de la agricultura, un sector de primera magnitud y riqueza y logra que la población esté fijada en los municipios". Así, ha apostado también por

la "defensa del campo escuchando sus reivindicaciones" y ha asegurado a que, si el PP gobierna, "seremos los interlocutores para que se beneficie a la provincia".

Por su parte, Mariano García ha mostrado el compromiso del PP para lograr que se incorporen nuevos criterios de valoración para otorgar la PAC. "Apostamos por una nueva PAC donde se considere, además de la

producción, otros criterios como el hecho cultivar en zonas más desfavorecidas, o climas mas adversos", ha manifestado antes de recordar que en estos momentos se está desarrollando la nueva PAC que operará entre 2021 hasta 2027.

"Hay un desequilibrio en ciertas comarcas de Granada porque en ellas las condiciones climatológicas y de suelo son más adversas que en otros territorios, por lo que se deberían de incluir incentivos en estas comarcas para el reparto de la PAC, mejorar la incorporación de los jóvenes a la agricultura o la modernización de explotaciones agropecuarias", sostiene.

En cuanto a los impuestos, García ha asegurado que el programa electoral del PP apoya una tributación por módulos frente a los programas del PSOE y Cs "que apuestan por suprimirlos y que la tributación de los agricultores sea como la tributación general, lo que a nuestro juicio perjudicaría el sector".

También ha abogado por mejorar la efectividad de los agroseguros ante inclemencias meteorológicas, como plagas o heladas, así como la modificación de la tarifa eléctrica agraria para que cada agricultor o

ganadero pueda modificar la potencia según sus necesidades de producción "frente al modelo actual que se mantiene fijo durante todo el año pese a las variaciones de la producción".

Reducir la presión a través del Tribunal de la Competencia para asegurar la cobertura de los costes, como mínimo de producción, mejorar los caminos rurales, ampliar la vigilancia por parte de la Guardia Civil para evitar los robos o facilitar la burocracia y los trámites administrativos también forman parte del paquete de medidas que el PP ha puesto sobre la mesa en una reunión con Asaja que buscaba escuchar las

demandas del sector pero sobretodo "poner sobre la mesa medidas eficaces para el campo granadino".