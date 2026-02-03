PP-A apunta que Andalucía "es líder en creación de empleo y en reducción del desempleo" tras paro registrado de enero

La vicesecretaria de Empleo, Educación y Universidad del PP-A, Ana Belén Mata. - PP-A

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Empleo, Educación y Universidad del PP de Andalucía, Ana Belén Mata, ha concluido este martes, tras la publicación de los datos de paro registrado del mes de enero por el Ministerio de Trabajo, que "las políticas activas de empleo del Gobierno de Juanma Moreno funcionan".

"Andalucía sigue siendo líder en la creación de empleo y Andalucía sigue siendo líder en la reducción del desempleo", ha sostenido Mata en una nota de este partido, mientras ha remarcado que "son más de cuatro años y medio consecutivos los que llevamos de reducción de paro interanual".

La dirigente del PP andaluz ha recordado que "Andalucía sigue siendo la comunidad autónoma donde más ha bajado el desempleo en el último año y la cuarta que más empleo ha generado".

Los datos de paro registrado en enero señalan un aumento del desempleo en Andalucía de 8.046 personas, mientras que en España ha sido de 30.392.

En la comparativa interanual, sobre enero de 2025, Andalucía ha rebajado el desempleo en 55.639 parados, mientras que a nivel nacional el dato es una bajada de 160.381 personas.

Mata ha subrayado la contribución de Andalucía al descenso interanual del paro en España por el hecho de que uno de cada tres desempleados que han dejado de estar inscritos en las oficinas de empleo lo ha hecho en oficinas de la región.

De igual forma ha apuntado que "el empleo ha crecido en 71.772 cotizantes más en Andalucía", que es el dato de incremento en la afiliación a la Seguridad Social sobre enero de 2025, además de que "nuestra comunidad sigue siendo líder en trabajo autónomo", donde contabiliza 589.814 afiliados mientras que el total nacional es de 3.406.746.

La vicesecretaria de Empleo, Educación y Universidad del PP de Andalucía ha sostenido que esta evolución del mercado de trabajo andaluz "es fruto de una gestión seria con la que el Gobierno de Juanma Moreno pone a las personas en el centro".

"Somos una tierra de oportunidades -ha asegurado--, especialmente para mujeres y jóvenes, gracias, por ejemplo, a programas como el de Preparadas, que ha permitido formar en habilidades digitales a más de 80.000 mujeres del mundo rural".

"Y también podemos destacar el plan de empleo Actívate, donde se ha podido contratar a más de 8.000 jóvenes andaluces", ha seguido ahondando en su reflexión sobre el paro registrado en enero.

Ha señalado otras iniciativas como "una Formación Profesional adaptada a las necesidades reales del tejido empresarial andaluz" para remarcar que "Andalucía ha logrado rebajar hasta mínimos históricos los datos de desempleo femenino y juvenil", así como para "incrementar los porcentajes de jóvenes titulados tanto en la educación obligatoria como en bachillerato y formación profesional, incluso por encima de la media nacional".

Ana Belén Mata ha concluido que "estos datos demuestran que ahora Andalucía es líder y es una tierra que avanza gracias a la estabilidad y a la buena gestión del Gobierno de Juanma Moreno".