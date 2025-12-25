El PP apunta que la pérdida de ayudas perjudica a la candidatura de la Catedral como patrimonio de la humanidad

La catedral de Jaén. - PP DE JAÉN

JAÉN, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén responsabiliza al alcalde Julio Millán, de la pérdida de una ayuda de casi 300.000 euros de la Inversión Territorial Integrada (ITI) destinada a la mejora del entorno de la Catedral. El concejal Vicente Oya ha advertido que la "deficiente gestión municipal afectará a la candidatura a patrimonio de la humanidad de la Seo".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, para que la Catedral aspire con garantías a la principal designación patrimonial internacional "es preciso intervenir en las zonas adyacentes", según ha sostenido el edil. Por esta razón, Oya ha lamentado que el equipo de gobierno de PSOE y Jaén Merece Más haya sido incapaz de ejecutar parte de los dos millones de euros concedidos por la Junta de Andalucía para embellecer el entorno catedralicio.

Al hilo, Oya ha aclarado que, además de obstaculizar la designación de la Catedral como patrimonio de la humanidad, la pérdida de la subvención tiene otras consecuencias. En concreto, el edil popular ha expuesto que el hecho de dejar inconcluso el proyecto afecta al conjunto histórico de la capital, al que se priva de una intervención necesaria "a causa del deterioro de determinadas zonas".

En contexto y por la relevancia del casco histórico "como eje turístico" de la ciudad, la formación ha precisado que se debe aprovechar toda la financiación externa, "tanto más cuanto que la Junta facilitó su ejecución al ampliar, a petición del Ayuntamiento, el plazo para propiciar que se llevara a cabo el proyecto". De ahí que Oya haya expresado que la situación generada se deriva "en exclusiva de la deficiente gestión del equipo de gobierno".