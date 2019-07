PP-A asegura que la brecha salarial existe y que la Junta se ocupa "para que desaparezca en el menor tiempo posible"

Publicado 17/07/2019 13:24:39 CET

SEVILLA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, ha insistido este miércoles en que la brecha salarial entre hombres y mujeres es una realidad, a la par que ha asegurado que el Gobierno andaluz que comparte su partido con Ciudadanos (Cs) se va a ocupar para que "desaparezca en el menor tiempo posible".

En rueda de prensa, y a preguntas de los periodistas, Nieto ha dicho que "todos tenemos que reflexionar" sobre qué temas hay que debatir y cuales no a raíz de las declaraciones que haga un partido como Vox, si bien cree que la brecha salarial es un asunto que merece ser tratado.

"La brecha salarial es un tema importante del hay que ocuparse", ha sostenido el dirigente del PP-A, que cree que "hay que garantizar y estar en condiciones de poder decir que nos vamos a ocupar de que desaparezca en el menor tiempo posible" porque, como ha lamentado, "existe en el seno de la Junta y en el conjunto de la sociedad, en el ámbito público y en el privado".

Nieto, que ha defendido que "no es justo que una mujer, por el mero hecho de ser mujer, gane menos que un hombre", ha advertido de que esta brecha se está corrigiendo "pero no al ritmo que nos gustaría" por eso cree que "hay que ir más rápido hasta conseguir que no se produzca y que ninguna mujer cobre menos por ser mujer".

Tras apuntar que este es un asunto que preocupa a todos, el 'popular' ha recalcado que "tenemos que ponernos a ello y garantizar que en el menor tiempo posible, con datos objetivos y oficiales, podamos decir que no existe, porque ahora no podemos".

PIDE AL PSOE-A "ALTURA DE MIRAS" CON LAS LISTAS DE ESPERA

En otro orden de cosas, Nieto también se ha referido a los datos que puso de manifiesto el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, relativas a la reducción de las listas de espera sanitarias desde la puesta en marcha del plan de choque por parte del Gobierno andaluz, para subrayar que "tenemos que sentirnos orgullosos de que ante una situación crítica y lamentable de un número excesivo e inexplicable de listas de espera, hemos conseguido revertir esa situación".

Ha explicado que se ha logrado reducirlas en un cuatro por ciento con el trabajo de los mismos profesionales solo que ahora "cambia el trato que les da el Gobierno y las herramientas que se les dan", de modo que confía en que "sigamos a buen ritmo eliminando una de las listas más lamentables para cualquier administración y que cuanto antes se normalice esta situación".

Con todo, Nieto también ha pedido al PSOE-A "altura de miras" y que ahora "no embarre el terreno de juego para tratar de evitar pedir perdón por su mala gestión de estas listas, por no dar los medios necesarios y por ocultar de forma lamentable y penosa a miles de andaluces que requerían esa atención".