El PP asegura que "Córdoba está olvidada por el Gobierno de Sánchez, sobrepasado e incapaz de gestionar"

CÓRDOBA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP de Córdoba, Araceli Cabello, ha asegurado este martes que "Córdoba está olvidada por el Gobierno de Sánchez, un Gobierno sobrepasado y absolutamente incapaz de gestionar el día a día de los cordobeses y resolver los problemas de los ciudadanos".

Ante los medios de comunicación, Cabello ha hecho referencia al apagón eléctrico de la semana pasada y al colapso de los servicios ferroviarios de este domingo y lunes con miles de personas atrapadas en trenes. "Tenemos un Gobierno que está sobrepasado, que no es capaz de solucionar los problemas, que además está incapacitado para dar respuesta a los ciudadanos, que no ofrece alternativas cuando hay problemas, como el caso de los trenes para evacuar a todos los que sufrieron ese parón", ha advertido.

También, ha lamentado que "es un Gobierno que no informa, no da explicaciones", de manera que "más de una semana después seguimos sin saber qué pasó con el apagón que dejó a 60 millones de personas sin luz y sin comunicaciones", ha comentado.

Según ha expuesto Cabello, "Córdoba fue una de las provincias en las que más tarde volvió el suministro eléctrico y los primeros que hemos sufrido todos esos problemas con las conexiones ferroviarias y no es casualidad, porque Córdoba está olvidada por el Gobierno del PSOE".

Desde el PP, según ha asegurado la secretaria general, "vamos a seguir defendiendo a Andalucía y a Córdoba, reclamando todas las inversiones estratégicas para nuestra tierra que llevan bloqueadas varios años y décadas", y ha hecho mención a las infraestructuras hidráulicas, a la conversión en autovía de la N-432, al aumento de capacidad y conexión eléctrica en esta provincia, además de una mejora de los servicios ferroviarios "lamentables" que sufren muchos cordobeses a diario.

Asimismo, Cabello ha comparado los dos modelos de gestión. "Los cordobeses saben cuál es el partido que está a su lado, que los escucha, que los atiende, que los defiende y que le da soluciones, como es el PP y el presidente Juanma Moreno; y enfrente ven al Gobierno de Sánchez, con la complicidad de María Jesús Montero, que no dice la verdad, que insulta, que está ausente de lo importante, que no gestiona, que no da explicaciones, que sólo se preocupa de mantenerse en el poder", ha dicho.

"Gracias a los cordobeses y a los andaluces, hoy esta tierra es una isla estabilidad, credibilidad y oportunidades, y esto se ha conseguido con compromiso, rigor y mucha sensatez por parte de un gobierno serio, previsor, con una hoja de ruta marca, que escucha y busca soluciones", ha aseverado la popular.

Igualmente, ha destacado la visita del presidente Juanma Moreno a Priego de Córdoba, donde se ha puesto en servicio la Variante de las Angosturas, "una infraestructura que era demandada desde 1977 y que hoy ya es una realidad gracias al compromiso del PP, una vía que viene a dar más comodidad, seguridad, desarrollo económico y social a Priego a toda la comarca".

DATOS DE EMPLEO

Cabello ha destacado también que "Andalucía es una tierra líder en la creación de empleo", en referencia a los datos de empleo conocidos este martes en los que "de nuevo seguimos batiendo récord con las mejores cifras de los últimos 17 años". "En Córdoba el paro ha bajado en el mes de abril y lo sitúa como el mejor abril desde 2008, una buena noticia que nos anima a seguir trabajando por el empleo y las oportunidades en esta provincia", ha afirmado.

Para la secretaria general, "ahora Andalucía atrae empresas, reduce burocracia, baja impuestos y ha recuperado la confianza de inversores que antes salían". "Ahora es una tierra competitiva, atractiva, con autoestima, con rumbo y con ritmo, y hemos conseguido que todos estemos orgullosos de lo que estamos consiguiendo y de lo que somos capaces de conseguir", ha declarado.

"Frente al Gobierno del caos de Sánchez y Montero, nosotros vamos a seguir trabajando en la senda de desarrollo, de la política que avanza, que transforma, que cambia Andalucía y Córdoba, y al mismo tiempo seguiremos reclamando lo que nos corresponde y defendiendo los intereses generales de los cordobeses", ha manifestado.

(EP)