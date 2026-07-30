PP asegura que la inversión de 8,5 millones en la red de agua de Jaén parte de un acuerdo impulsado durante su mandato

Archivo - El diputado del PP en la Diputación de Jaén Antonio Losa. Imagen de archivo. - PP DE JAÉN - Archivo

JAÉN 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén ha expresado su satisfacción por la próxima inversión de más de 8,5 millones de euros destinada a la renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento de la ciudad, una actuación que, según ha señalado, será posible gracias al acuerdo alcanzado con Aqualia, cuyas bases comenzaron a definirse durante la etapa de gobierno del Partido Popular (PP).

El concejal del Grupo Popular Antonio Losa ha destacado en una nota que esta inversión permitirá abordar "problemas históricos" en distintas avenidas, barrios y zonas residenciales de la capital. Los primeros proyectos actuarán en las avenidas de Madrid, Granada y Arjona, la carretera de La Guardia, Puerta de Martos, la Cruz de la Magdalena, Hospitalico, Puente Tablas, Las Infantas y la subida al Tiro Nacional.

Losa ha recordado que el contrato de Aqualia expiraba en 2027 y ha asegurado que fue durante el mandato del PP cuando se iniciaron los contactos para negociar una prórroga de cinco años, hasta 2032. Según ha explicado, el objetivo de esa ampliación era aprovechar ese periodo para acometer la renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento en calles y barrios con infraestructuras "muy deficientes", que, según ha afirmado, venían provocando incidencias recurrentes entre los vecinos.

En este contexto, ha recordado que las actuaciones anunciadas por el alcalde, Julio Millán, "ya estaban recogidas, tal y como fueron aprobadas, en la primera anualidad del plan, correspondiente a 2026, que salió adelante en el pleno con el respaldo del PP".

El edil popular ha reclamado al equipo de gobierno "rigor" en la ejecución del plan director aprobado por la Corporación, al señalar que el documento establece una planificación de diez años y concreta las calles en las que debe actuarse en cada anualidad. "Pedimos que se respete escrupulosamente lo acordado por la Corporación y que el alcalde no altere la planificación aprobada ni utilice este plan con intereses o estrategias puramente electorales, como creemos que está haciendo al modificar las calles previstas inicialmente", ha afirmado.

Por otro lado, Losa ha valorado el cambio de postura del alcalde respecto a la empresa concesionaria Aqualia. "Resulta llamativo ver ahora al alcalde celebrando su buena relación con Aqualia y escenificando el acuerdo con un apretón de manos cuando, hasta hace escasos meses, mantenía una estrategia de confrontación judicial con la empresa", ha señalado.

"Nos alegramos de que Julio Millán haya entrado en razón, haya seguido el camino del sentido común marcado por el Partido Popular y comience a cumplir lo acordado para mejorar las infraestructuras hidráulicas de nuestros barrios", ha apostillado.

El concejal popular también ha explicado el origen de los recursos anunciados. "Estos 8,5 millones de euros no son un regalo del Ayuntamiento ni de Aqualia, sino que proceden del bolsillo de los propios jiennenses a través del canon de mejora que abonan en las facturas del agua que reciben cada tres meses", ha precisado. Por ello, ha defendido que esos fondos "deben traducirse con la máxima celeridad y transparencia en la renovación de unas infraestructuras esenciales para la ciudad".

Finalmente, Losa ha afirmado que "más allá de los cambios de posición de Julio Millán conforme se acercan las elecciones municipales, el Grupo Popular seguirá apoyando todas las actuaciones que mejoren los barrios y resuelvan problemas reales de los vecinos". "Lo importante es que el trabajo que iniciamos pueda culminarse y que la inversión llegue cuanto antes a las calles de Jaén", ha concluido.