PP asegura que los planes de la Junta para llegar al desdoblamiento de la A-306 y A-311 "van a ser una realidad"

JAÉN, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Jaén y diputado autonómico, Francisco Palacios, ha asegurado que los trabajos para la A-306 y la A-311 presentados en los planes de viabilidad de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía "van a ser una realidad y son compromiso del actual Gobierno andaluz con la provincia de Jaén".

A lo largo de su exposición a los periodistas, el popular ha recalcado que el PSOE "ha maltratado a la provincia de Jaén en materia de infraestructura. Y me quiero referir especialmente a la A-306 que conecta El Carpio con Torredonjimeno; y la A-311, que une Jaén con Andújar", ha recalcado.

Según Palacios, el desdoblamiento de estas dos vías ha sido reivindicado por el Partido Popular desde hace dos décadas, fundamentalmente el de la A-306, y que "por fin van a ser una realidad con este Gobierno andaluz pese a lo que diga el Partido Socialista con los juegos de artificio y las cortinas de humo".

"Hoy que es una realidad la voluntad del Gobierno andaluz en el desdoblamiento de la A-306 y el desdoblamiento de la A-311 para que se lleven a cabo", ha aseverado el diputado autonómico.

Por otro lado, Palacios ha mencionado a los alcaldes afectados por estas dos vías a los que "hemos visto que se están movilizando, han mantenido sendas reuniones con la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, precisamente para reivindicar algo que era justo, algo que es justo para nuestra provincia, lo que es justo para sus municipios".

Sin embargo, Palacios ha preguntado "dónde estaban los alcaldes socialistas durante 37 años, porque este Gobierno lleva 18 años meses gestionando Andalucía. Creo que los gobiernos socialistas ha estado 444 meses gestionando estas vías y no han sido capaces de llevar a cabo esta actuación".

"En este momento, un Gobierno presidido por Juanma Moreno va a dar respuesta a esos alcaldes, va a dar respuesta a todos los alcaldes, va a poner de manifiesto no solamente ese compromiso con esos municipios, sino con toda la provincia y como ya se sabe la Consejería de Fomento ha anunciado que se ha llevado a cabo distintos informes para A-306 y la A-311, que al final culminan con el desdoblamiento de éstas dos carreteras", ha subrayado Palacios.

Asimismo, el diputado del PP de Jaén ha recalcado que "el final de este proyecto que se inicia ahora, porque estamos trabajando en iniciar ese desdoblamiento precisamente realizando varias fases, será el desdoblamiento de las dos vías. Esa, como decía, es la voluntad del gobierno andaluz".

"Todo esto se está realizando en un tiempo difícil, durante esta pandemia de Covid-19, y de pasar de una grave crisis sanitaria, en la que se ha tenido que hacer un gran esfuerzo, ahora nos enfrentamos a una crisis económica que ya está y que se fija en el tejido empresarial de España y en Andalucía y también el Gobierno andaluz está dando respuesta a esa situación" ha detallado Palacios.

Al hilo de las cosas, el secretario general ha puntualizado que "también se va a hacer un esfuerzo presupuestario muy importante para poner en marcha ese proceso que culminará con el desdoblamiento o la conversión en autovía del año A-311 y la A-306".

"El PSOE ya ha criticado a la Consejería y lo hace diciendo que estos trabajos se aplazan o no que se va a ejecutar en los plazos porque se va posponer y eso no es cierto", ha denunciado el diputado para detallar que "se inicia el proceso que culminará con el desdoblamiento. Las actuaciones que se van a llevar a cabo hasta al final de toda esta obra van orientadas a la conclusión en autovía de estas dos carreteras".

"Ya sabemos para qué hacían esfuerzo presupuestario los gobiernos del Partido Socialista, para comprar votos y para gastarlo en actividades lúdicas bastante poco recomendables", ha dicho Palacios.

De esta manera, el diputado ha indicado que las actuaciones que se van a llevar a cabo en estas dos vías "se deben hacer a corto-medio plazo, vienen a garantizar, fundamentalmente la seguridad del usuario, porque estas dos vías, además de la carga habitual de vehículos, tiene una carga de vehículos pesados que pueden poner en peligro y a los usuarios de estas carreteras".

"Para la A-311 se van a llevar a cabo la rehabilitación del firme; la ampliación de la calzada hasta conseguir dos carriles de 3,5 metros y de acernes de 1,5 metros que son condiciones, precisamente, para que en esta vía se ejecute ese desdoblamiento; y la reordenación y reducción del número de accesos directos a las fincas colindantes mediante la construcción de caminos de servicio paralelos a las carreteras".

"También se ha planteado la construcción de un tercer carril adicional para vehículos lentos en 12 tramos de carretera con una longitud de 8,1 kilómetros (4,3 kilómetros en la margen derecha y 3,8 kilómetros en la margen izquierda). La inversión estimada para estas mejoras sería de 35,3 millones de euros. Estamos hablando de una de las fases para llegar a ese desdoblamiento", ha detallado el popular.

Por otro lado, el diputado autonómico se ha referido a la A-306 con "el refuerzo del firme en toda la carretera, también con la reducción de esos accesos a las fincas agrícolas. Se han planteado 2,7 kilómetros de nuevos carriles lentos en dos tramos con mucha pendiente. El coste aproximado de la actuación asciende a 23,3 millones de euros".

"Son obras necesarias para garantizar la seguridad los usuarios de la vía, y de ahí la inmediatez. Por desgracia, no se puede actuar, no se puede llegar al desdoblamiento, de manera súbita, no hay presupuesto evidentemente, ni 270 millones para darle a la A-311 ni eso 450 millones para darle a la A-306 para que se pudiera ejecutar en este momento. Pero sí que se va a ir invirtiendo en distintos presupuestos para la ejecución de esa obra".

"El fin de esta obra es el desdoblamiento, la conversión en autovía de estas dos carreteras. Y quiero volver a dejar claro que esa es la voluntad del Gobierno andaluz".