El PP-A asegura que la Renta Mínima seguirá tramitándose y que se trabaja en su compatibilidad con el ingreso vital

[Comunicación Pp Andaluz]Nota Ana Vanessa García. El Gobierno Andaluz No Ha Paralizado La Renta Mínima, Pero Susana Díaz Se Ha Instalado Descaradamente En La Mentira - PP ANDALUZ

SEVILLA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Frente a las acusaciones del PSOE-A y Adelante al Gobierno andaluz de "paralizar" la renta mínima de inserción de Andalucía aprovechando la incorporación del nuevo ingreso mínimo vital del Estado, la portavoz del PP en la comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Ana Vanessa García, ha negado tal extremo y ha alegado que la Junta trabaja en una modificación normativa para compatibilizar estas prestaciones. Además, ha acusado a la socialista Susana Díaz de "mentir descaradamente" sobre este asunto.

"Ya no le duelen prendas en mentir descaradamente porque es falso que el Gobierno andaluz haya paralizado la renta mínima de inserción, porque las solicitudes se siguen tramitando y en el último mes se han concedido más que nunca porque los andaluces la necesitan", alega frente a las alusiones de la oposición de cartas a los ayuntamientos instándoles a derivar supuestamente las peticiones de ayuda al ingreso mínimo vital.

García ha defendido que lo que está haciendo el Gobierno de Juanma Moreno es "modificar a la carrera la actual normativa que rige nuestra renta mínima autonómica, porque el Gobierno de Pedro Sánchez ha ignorado nuevamente a las comunidades autónomas y no ha tenido en cuenta la opinión de quienes llevan más de 20 años gestionando las rentas mínimas".

Así, la diputada autonómica aseguró que "no se van a paralizar ni se van a suspender, ya que las que se presenten a partir del 15 de junio se seguirán tramitando". Es más, remarcó que la Junta de Andalucía trabaja en la modificación de ese decreto para que "la renta mínima pueda ser complementaria con la del Gobierno y al ser una reforma de calado, requiere tiempo".

Criticó que el Gobierno de Sánchez haya decidido trasladar "toda la responsabilidad a los ayuntamientos sin dotarle de un solo euro para que puedan reforzar sus servicios sociales y así poder mejor la tramitación de este ingreso mínimo vital".

Por ello, insistió en que el Gobierno del cambio trabaja para "resolver los problemas burocráticos", avisando de que Susana Díaz "dejó Andalucía casi en bancarrota y sumida en una maraña normativa que ha convertido a esa ayuda en un callejón sin salida para quienes la necesitan".

En ese sentido, ha asegurado que Juanma Moreno ha logrado "ayudar al doble de familias que Susana Díaz" aunque la líder del PSOE andaluz "se de golpes en el pecho con las políticas sociales".

Por ello, instó a Díaz a "arrimar el hombro para reactivar Andalucía" en un momento en el que "todos los andaluces necesitan que estemos unidos, sumemos e intentemos ayudar".

Debido a esta situación, la portavoz popular aprovechó para pedir a Díaz que "ya que tiene ese acercamiento hacia Pedro Sánchez", le pregunte "dónde están los mil millones de euros que anunció para las políticas sociales de la comunidad", porque ahora "se han evaporado y nadie sabe donde están".

Igualmente, le pidió a Díaz que pregunte "por qué no paga los ERTE que tantas familias andaluzas necesitan" y por qué no "ayuda a los ayuntamientos con más financiación para poder tramitar las ayudas en lugar de darles más trabajo". "No se puede crear falsas expectativas e ilusiones con las necesidades de los andaluces para luego dejarlos en la estacada", finalizó García.