El PP en el Ayuntamiento de Jaén lamenta el "continuo engaño" con el proyecto para la adecuación de Los Cañones

JAÉN, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Jaén ha lamentado el "continuo engaño" del alcalde, Julio Millán (PSOE), con el proyecto para adecuar el entorno de Los Cañones de Río Frío "porque, un año más, los jiennenses no podrán acceder con normalidad a esta zona verde".

"Queda menos de un año para finalizar el mandato, y si algo ha demostrado el PSOE, es que sabe guardar muy bien los proyectos en los cajones durante años para desempolvarlos únicamente en periodos electorales", ha afirmado este martes en una nota el concejal Antonio Losa.

Al hilo, ha señalado que entre sus promesas electorales de 2019 se encontraban proyectos "emblemáticos" para la ciudad como un cinturón verde "para crear un producto turístico de valor ambiental y cultural". En él, se incluía la recuperación de Los Cañones, pero lo que se ha visto son "más de 20 notas de prensa a los medios de comunicación hablando de este paraje".

"Cualquier vecino de Jaén, ahora que empieza la época estival, puede acudir a esta maravillosa zona verde de la capital y lo que se encuentran es un cerrojo impidiendo el paso al único acceso que teníamos, por lo que no lo podemos disfrutar con todas las garantías", ha añadido el edil, quien ha añadido que "la única posibilidad de disfrutar de esta zona verde es yendo río arriba".

En su opinión, es "una muestra de lo que está haciendo este equipo de gobierno (PSOE-Cs)", que "está más centrado en vender humo, dando patadas a la lata a proyectos medioambientales y sostenibles para la ciudad, que en la propia gestión".

"No es de rigor que se engañe de esta forma a los jiennenses, centrándose en enviar más de 20 notas de prensa a los medios para no hacer absolutamente nada, lo que demuestra su política basada en el humo, algo que no podemos tolerar porque no es momento de tomarle el pelo a los ciudadanos y los jiennenses quieren resultados", ha concluido.