PP en el Ayuntamiento de Jaén lamenta que no se le haya permitido la entrada al Centro de Acogida Municipal

JAÉN 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Jaén ha lamentado que se haya negado la entrada a la concejala María Segovia al Centro de Acogida Municipal, para comprobar el número de plazas habilitadas para albergar a las personas que llegan a la capital con el objetvo de buscar trabajo en la campaña de aceituna.

Segovia ha explicado que había comunicado este miércoles al gobierno local (PSOE-Jaén Merece Más) su intención de visitar el centro este jueves. Sin embargo, a su llegada, el personal le ha transmitido que no podía acceder "por orden del propio equipo de gobierno".

El objetivo de la visita era "comprobar el estado del centro, las camas disponibles y la supuesta ampliación de plazas anunciada por el Ayuntamiento de 138 a 170". Según el PP, "esa ampliación no se ha producido" y "anoche solo durmieron 138 personas, mientras que más de una treintena quedaron en la calle, en una noche de lluvia y fuertes vientos".

La edil ha recordado en un comunicado que el año pasado, en circunstancias idénticas, se avisó con un día de antelación y se permitió el acceso sin ningún problema. "Durante nuestra etapa en el gobierno, la oposición socialista pudo visitar todas las dependencias municipales con total libertad, también el Centro de Transeúntes", ha afirmado Segovia.

Ha añadido que no existe normativa que establezca un plazo de preaviso, y el propio alcalde, Julio Millán, "reconoció en el pasado pleno que se trata de una cuestión de mera deferencia institucional", pero "el que algo esconde, algo teme".

El Grupo Popular ha aportado además el escrito registrado por el propio PSOE el 20 de noviembre de 2024, en el que Julio Millán comunicaba una visita al Centro de Transeúntes para el día siguiente, 21 de noviembre. En dicho documento, el entonces portavoz socialista especificaba textualmente "se informa para su conocimiento", lo que demuestra que "no se trataba de una solicitud de autorización, sino de una simple comunicación, exactamente igual a la realizada por Segovia".

Para Segovia, el que se le haya negado la entrada "es una decisión arbitraria, injustificada y políticamente sectaria". "Negar la entrada a un concejal de la oposición a un centro municipal, más aún cuando se trata de instalaciones destinadas a atender a las personas más vulnerables, supone un grave retroceso institucional y un desprecio absoluto a la transparencia y al derecho de fiscalización que nos ampara", ha concluido María Segovia.