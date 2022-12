El PP en el Ayuntamiento de Jaén resume 2022 como "un año en blanco" por la "ineficaz" gestión del alcalde

JAÉN, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén, Manuel Bonilla, ha resumido 2022 como "un año en blanco", al tiempo que ha criticado la falta de logros durante el último año del mandato del alcalde, Julio Millán (PSOE) por considerar que "no ha cristalizado ninguna gran propuesta del regidor socialista".

"Millán no ha hecho prácticamente nada por el desarrollo de la capital", ha manifestado en un comunicado el dirigente popular, que ha aludido también a "la ausencia, no solo de planificación urbanística, sino también económica", ya que "el alcalde no ha aprobado los presupuestos de la ciudad y ha renunciado a invertir en el plazo establecido 12 de los 19 millones de euros procedentes del programa europeo Edusi".

"Promesas sí ha hecho, muchas, pero no son creíbles para los jiennenses", ha dicho el portavoz, al tiempo que se ha referido a la reiteración de propuestas incumplidas como el anuncio "por enésima vez de la intervención en la zona de Los Cañones para convertir el paraje en una gran zona de ocio".

Ha apuntado que cinco años después de que Julio Millán expusiera como candidato sus propuestas de gobierno "sigue sin llevarlas a cabo como alcalde", al quien ha reprochado que tenga "escasa ambición, poca audacia y ninguna visión de futuro".

Todo ello ha contribuido, según el portavoz del PP, en "el cierre de comercios, ausencia de industrias, pérdida de población e incremento del paro" respecto a la etapa en la que gobernó el PP.