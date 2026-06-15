PP califica de "tomadura de pelo" el balance de Jaén Merece Más (JM+) sobre el pacto con el PSOE

Mónica Moreno - PP AYUNTAMIENTO

JAÉN 15 Jun. (EUROAP PRESS) -

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén ha calificado de "tomadura de pelo" el balance de Jaén Merece Más del pacto con el PSOE que propició la moción de censura que desbancó a los populares de la Alcaldía de la capital jiennense.

Para la viceportavoz del PP en el Ayuntamiento de Jaén, Mónica Moreno, el balance realizado por JM+ "es una mezcla de las cuentas del Gran Capitán y las de la Lechera". Por esta razón, ha pedido a JM+ "menos titulares y más realidades".

Moreno ha resaltado que de los 1.000 millones de euros que JM+ asegura haber movilizado, "la mayor parte no están consignados" porque "sin Presupuestos Generales del Estado es imposible librar 400 millones de euros para el baipás de Montoro, 220 para el Cetedex y 278 para los tramos de autovía entre Villanueva del Arzobispo y Beas de Segura y entre Beas de Segura y Arroyo del Ojanco".

"Estos proyectos suman casi 900 millones de euros que no tienen consignación presupuestaria", ha expuesto la viceportavoz. Para el Grupo Popular el análisis de Jaén Merece Más sobre el cumplimiento del acuerdo evidencia, "además de una percepción distorsionada de la realidad, la sumisión de la formación local al PSOE".

"Los discursos de ambos partidos son indistinguibles", ha precisado Moreno, quien por esta razón ha calificado a la formación de "marca blanca del alcalde, Julio Millán, y de franquicia socialista".