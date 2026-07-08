El PP-A califica como "una traición" el nuevo sistema de financiación y señala al PSOE-A como "el autor" del Algarrobico

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario popular, Toni Martín, ha calificado como la "traición más grande de un Gobierno a Andalucía" el nuevo sistema de financiación para las autonomías que el ejecutivo central va a presentar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el próximo 29 de julio.

"Va a imponer un sistema de financiación a todos los demás, un sistema de financiación que hace que un andaluz, simplemente por ser andaluz y no ser catalán, va a recibir menos dinero del Estado. Eso es intolerable, eso es una traición inolvidable", ha afirmado en una rueda de prensa este miércoles en el Parlamento andaluz.

En este línea, ha asegurado que "no descartan ningún tipo de iniciativa parlamentaria" para oponerse al modelo. "Empieza esta nueva etapa en Andalucía y lo primero que nos vamos a encontrar es un contratiempo descomunal", ha subrayado.

Martín ha señalado a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, como la "autora intelectual y material" de dicho modelo por su etapa al frente del Ministerio de Hacienda.

"Yo no sé cómo no se le cae la cara de vergüenza de entrar en este salón de pleno y de sentarse ahí sabiendo lo que a cada andaluz le quita, y les recuerdo que lo que le quita son servicios por un ratito más en el sillón de la Moncloa", ha aseverado.

El portavoz de los populares ha extendido sus críticas a Montero con la situación del hotel del Algarrobico en Carboneras (Almería). Martín ha señalado a los socialistas como los "autores" del proyecto y ha defendido que fue el PP-A "quien empezó a dar los pasos para la demolición".

"Cada vez que alguien del PSOE andaluz nombra la palabra algarrobico se oye un trueno, ustedes fueron los responsables de que eso esté ahí", ha reseñado.