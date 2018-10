PP-A celebra que el Parlamento europeo vaya a escuchar en abril las quejas de Afaran sobre la subasta de medicamentos

Publicado 22/02/2018 17:06:23 CET

SEVILLA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Sociedad del Bienestar del PP-A, Ana Mestre, ha celebrado que el Parlamento europeo vaya a escuchar en el mes de abril las quejas de la Asociación andaluza de farmacéuticos y pacientes (Afaran) sobre la subasta de medicamentos, después de que la Comisión de Peticiones de este organismos haya aprobado esta comparecencia, a petición del Grupo Popular.

En declaraciones a Europa Press, Mestre ha dicho que su partido apoya

a los farmacéuticos en contra de la subasta de medicamentos, "al igual que a las asociaciones de pacientes que también están tras esta reivindicación y que a lo largo de estos años han tenido el respaldo de Afaran".

"Desde el PP-A creemos que la subasta de medicamentos es un sistema perverso que ha creado la Junta, que genera discriminación entre andaluces y españoles y que, más allá de despreciar y minusvalorar la reivindicación del PP-A, de los farmacéuticos y de las asociaciones de pacientes, el Gobierno andaluz tiene que pensar de manera objetiva y no mirar por su interés sino por la salud de todos los andaluces", ha indicado.

Tras destacar que hay enfermos polimedicados que en estos momentos tienen dudas sobre su propia medicación porque "de manera constante y por culpa de la Junta les están cambiando su tratamiento", la dirigente 'popular' ha pedido al Ejecutivo andaluz que abandone la "hipocresía" en su discurso del ahorro con este sistema porque "el ahorro no es tal".

Asimismo, ha indicado que "desde el minuto y hora que los médicos ven que no hay una adherencia igual a la de aquellos medicamentos que no son genéricos y que hay problemas de salud en sus pacientes debido al cambio de medicamento, la Junta debe ser diligente, no reproducir esta subasta ni un año más y evitar la falta de equidad que supone este sistema entre todos los andaluces y españoles", ha zanjado.