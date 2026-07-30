PP cifra en casi un 40% la subida de la tasa de basuras desde 2023 y acusa a la Diputación de Jaén de "ahogo fiscal"

El portavoz del PP en Diputación, Luis Mariano Camacho - PP

JAÉN 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Jaén, Luis Mariano Camacho, ha denunciado el "sablazo fiscal" que, a su juicio, están aplicando el PSOE y la institución provincial a las familias jiennenses a través del servicio de recogida y tratamiento de residuos. Según ha criticado, este recibo acumula una subida de casi el 40 por ciento desde el año 2023 y de más de un diez por ciento en el último ejercicio.

"Lo que el PSOE y la Diputación llaman gestión ambiental es, en realidad, un nuevo sablazo fiscal para seguir metiendo la mano en el bolsillo de los jiennenses", ha aseverado Camacho en una nota de prensa, donde ha apuntado que este incremento supone "un golpe directo al corazón de la economía doméstica de las familias, pymes y autónomos" de la provincia, quienes "ya no pueden soportar más presión sobre sus espaldas".

El portavoz popular ha aclarado que, aunque los ayuntamientos gobernados por el PP se ven obligados a aplicar esta tasa "por imperativo legal", se trata de una "imposición directa y exclusiva" del Gobierno de España y de la Diputación del PSOE. En este sentido, ha señalado que "otros países han pedido una moratoria mientras Sánchez ha decidido aplicarla corriendo".

Asimismo, Camacho ha afirmado que "la propia Unión Europea ha desmentido la mentira del PSOE", confirmando que no existía ninguna obligación comunitaria de trasladar íntegramente este coste al recibo de los ciudadanos ni de hacerlo de manera inmediata.

Por ello, ha recordado que tanto los alcaldes del PP en la provincia como el propio grupo de la Diputación han solicitado "por activa y por pasiva" la búsqueda de alternativas técnicas y fiscales para frenar el impacto en las economías locales. "Hay márgenes y formas de gestión mucho menos lesivas, pero la Diputación del PSOE prefiere rendir vasallaje a Sánchez antes que defender a los jiennenses", ha apostillado.

El portavoz del PP ha subrayado que, desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, el esfuerzo fiscal exigido a la provincia "se ha duplicado". Al respecto, ha detallado que en el año 2025 los ingresos tributarios en Jaén alcanzaron la cifra récord de 1.013 millones de euros, frente a los 531 millones registrados en 2018.

"Es un incremento desorbitado que demuestra que el PSOE exige pagar mucho más por unos servicios públicos que no mejoran", ha censurado, al tiempo que ha afeado el "ahogo fiscal" que practican los socialistas.

Camacho ha incidido en que este "tarifazo" no responde a un incentivo ambiental, sino a un "afán recaudatorio". Como argumento, ha criticado que si el objetivo real fuera mejorar la gestión de los residuos, la Diputación "ya habría implantado en todos los municipios el contenedor marrón para la recogida de residuos orgánicos para que puedan usarse como abono".