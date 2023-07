PP-A se compromete en el Parlamento con leyes andaluzas de igualdad y Memoria sin poner en cuestión los pactos con Vox

SEVILLA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha apoyado este jueves parcialmente una proposición no de ley (PNL) del Grupo Socialista relativa a "la defensa de los derechos de ciudadanía y libertades públicas ante el riesgo cierto de involución" de los pactos que su partido está alcanzando con Vox en municipios y comunidades autónomas de España tras las elecciones del pasado 28 de mayo, unos acuerdos que el Grupo Popular no ha puesto en cuestión.

En concreto, y en virtud de esta PNL socialista que se ha votado en dos bloques y a la que se ha opuesto Vox, el Parlamento andaluz ha acordado, con los apoyos del PP-A, PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía, instar a la Junta a impulsar "el cumplimiento, en todos sus términos, de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía; la Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía; la Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas Lgtbi y sus familiares en Andalucía, y la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía".

Asimismo, el Pleno del Parlamento ha mostrado --con los mismos votos a favor-- su "rechazo a cualquier iniciativa del Gobierno autonómico que suponga retroceso en la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la lucha contra la violencia machista, la defensa de la libertad de las mujeres, la defensa de los derechos, la igualdad y no discriminación de las personas Lgtbi, así como el incumplimiento de las normas de memoria histórica y democrática y la restitución de la dignidad de las personas represaliadas por la dictadura franquista".

En cambio, PP-A y Vox han votado en contra y han impedido que desde el Parlamento se inste a la Junta --como pedían el PSOE-A, Por Andalucía y el grupo de Adelante Andalucía-- que, a su vez, instase al Gobierno de España para "que adopte aquellas medidas legales que estén a su alcance en defensa de la normativa y legislación estatal y de los derechos individuales y colectivos que dicha normativa ha ido configurando a lo largo de los últimos años, que garantiza la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la lucha contra la violencia machista, la defensa de la libertad de las mujeres, la defensa de los derechos, la igualdad y no discriminación de las personas Lgtbi, así como la restitución de la dignidad de las personas represaliadas por la dictadura franquista mediante el cumplimiento de las normas de memoria histórica y democrática".

"AMENAZAS DE INVOLUCIÓN"

En defensa de la iniciativa ha intervenido el diputado del PSOE-A Mario Jiménez, quien ha comenzado denunciando "la barbarie y las amenazas de involución" de los pactos suscritos por PP y Vox en las últimas semanas, y ha criticado que, ante ello, el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, "ha decidido ponerse de perfil o incluso amplificar o blanquear" esas amenazas, "renunciando a sus obligaciones institucionales y rebajando sus principios morales a los de los impulsores de esos cambalaches de la vergüenza y la indignidad que han comprado votos a cambio de los derechos de los ciudadanos".

Según ha continuado, los dirigentes del PP que han alcanzado esos pactos con Vox "han comprado votos a cambio de la protección de las mujeres, de la opresión y la negación de los derechos a las personas Lgtbi, de la desprotección de los inmigrantes, de volver a enterrar en el olvido y en el abandono a las víctimas del franquismo".

"Han comprado votos a cambio de negar el cambio climático mientras España se muere de sed, a cambio de la libertad de expresión y de creación de nuestra cultura, a cambio de convertir la Constitución en papel mojado y la democracia española en una democracia formal que no real, una democracia secuestrada", ha advertido también Mario Jiménez, que ha alertado de que con esos pactos del PP y Vox se han comprado "votos a cambio de resucitar el franquismo político, que es lo que el PP está dispuesto a hacer por un puñado de votos", ha aseverado.

El diputado ha insistido en denunciar que todo ello se produce "con la complicidad y el silencio vergonzoso del presidente de la Junta de Andalucía", al que ha acusado de participar del "giro ultra" del PP, a cuyos representantes ha preguntado "sobre qué principios morales se construye un proyecto político que está dispuesto a entregar a los más débiles de nuestra sociedad, a las personas vulnerables, a los que más necesitan de la protección de los poderes públicos, a cambio de conseguir el poder".

PP-A CRITICA QUE EL PSOE-A QUIERA "GENERAR ALARMA Y CRISPACIÓN"

Frente a estas críticas, la parlamentaria del PP-A Maribel Lozano ha denunciado el "radicalismo" del PSOE-A y ha sostenido que de la intervención de su diputado Mario Jiménez ha podido comprobar la "pretensión real de esta iniciativa", que no es "hablar de igualdad, de violencia o de no discriminación", sino "generar alarma, crear crispación y mentir en cuestiones tan sensibles con fines electoralistas, para arañar un puñado de votos", según ha lamentado.

La diputada del PP-A ha añadido que el PSOE actual está "desnortado" y "abocado al abismo" y, "no pudiendo mantener el barco a flote, utiliza el miedo con fines viles y espurios", tras lo que ha defendido que en Andalucía gobierna el PP desde 2019, y "no se ha dado ni un paso atrás ni en la protección y en la defensa de la igualdad, de la violencia de género o la no discriminación por razón de sexo o condición sexual, sino más bien todo lo contrario", según ha sentenciado antes de concluir espetando a los socialistas que "no están legitimados para dar lecciones al PP" cuando ellos sí han suscrito "pactos de la vergüenza" con partidos "independentistas" y los "herederos de ETA", en referencia a Bildu.

VOX: LA PNL, "OTRO INTENTO DESESPERADO" DEL PSOE POR "ENGAÑAR"

El portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, ha criticado que esta PNL supone "otro intento desesperado" por parte de los socialistas de "seguir engañando a los andaluces" con "la matraca de los pactos de la vergüenza", algo que "no se cree nadie", según ha sostenido antes de reprochar también a los socialistas que "sus políticas son fracasadas", y de augurarles que, "en diez días", los españoles "les van a mandar al paro democráticamente", con ocasión de las elecciones generales del 23 de julio.

Ha criticado igualmente que los socialistas se pongan "a hablar de derechos" cuando "no entienden de derechos, sino de quitar derechos, que es lo que han hecho con la presunción de inocencia", según ha denunciado, al tiempo que les ha acusado de haber "puesto en la calle a criminales de mujeres" al hilo de la conocida como Ley del 'sólo sí es sí'.

POR ANDALUCÍA ADVIERTE CONTRA EL RIESGO DE DAR "PASOS ATRÁS"

Por último, el portavoz adjunto de Por Andalucía, Juan Antonio Delgado, ha remarcado que "los derechos no caen del cielo", sino que "hay que luchar para conquistarlos", tras lo que ha advertido además de que "los avances sociales se conquistan, pero también se pueden volver a perder", y de eso trata esta iniciativa, según ha sostenido el diputado, que se ha congratulado así de la presentación de esta PNL, al hilo de lo cual ha advertido de que "la ciudadanía no está dispuesta a dar ni un paso atrás en materia de derechos".

"Esa España gris con la que algunos sueñan ya no existe, no es la España real", ha proclamado también el diputado de Por Andalucía antes de advertir a los 'populares' de que, "si con el apoyo de la ultraderecha, se atreven a recortar derechos, nosotros saldremos a la calle a defender democráticamente los derechos de todos y cada uno de los andaluces, porque no vamos a dar ni un paso atrás", según ha sentenciado Juan Antonio Delgado.