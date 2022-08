El PP se congratula de que el PSOE haya aceptado algunas de sus enmiendas a los presupuestos de Granada para 2022

GRANADA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Granada se ha mostrado satisfecho ante el hecho de que el equipo de gobierno local, del PSOE, haya aceptado algunas de las enmiendas presentadas a las cuentas municipales, que van a aprobación inicial este viernes en una convocatoria extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento.

Según ha informado el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Granada, César Díaz, en rueda de prensa, la más importante de las enmiendas que ha dicho que ha aceptado el PSOE es la referente a la no subida de impuestos de cara al año 2023, "un triunfo achacable al Grupo Popular, el único grupo político que ha presentado alegaciones a los presupuestos".

"Nuestro propósito era conseguir que los granadinos no tuviesen mas carga impositiva de cara al año que viene, vivimos una situación complicada y ése era uno de los principales objetivos que nos habíamos marcado, lograr un compromiso del gobierno socialista a mantener los impuestos congelados y que tuviese un reflejo real en el presupuestos para Granada", ha indicado Díaz.

"Hemos analizado con rigor y con responsabilidad el presupuesto buscando responder a las necesidades que tiene actualmente la ciudad, pidiendo lo que creemos que faltaba para ser un presupuesto adecuado a las necesidades de Granada y los granadinos, y han sido aceptadas algunas de nuestras propuestas, cosa que nos agrada", ha reconocido el portavoz popular.

De todas formas, "seguimos reclamando medidas para favorecer la creación de empresas y el empleo, medidas de impulso al comercio, como las propuestas por el PP para que se bonifique la licencia de actividad, ayudas para fomentar el turismo y otras encaminadas a la recuperación económica de la ciudad, así como reclamamos un mayor carácter social de las cuentas del Consistorio", ha señalado Díaz.

Ha indicado que entre las alegaciones aceptadas por el grupo municipal en gobierno, destacan, algunas de carácter social como son las ayudas al autotaxi, un proyecto de albergue para personas sin hogar, o el plan de inclusión de la zona norte, así como otras que benefician a todos los vecinos como es la elaboración de un mapa de ruidos, o las encaminadas a favorecen el tejido empresarial de la ciudad con la creación de una oficina anticrisis.

Cesár Díaz ha insistido en la importancia de la consecución de un "compromiso político" del gobierno municipal de "no seguir cargando" a los granadinos con impuestos, "a pesar de que no han sido contempladas muchas de nuestras sugerencias que serían de gran beneficio para la ciudad, nos sentimos medianamente satisfechos por haber conseguido el sí a la no subida de impuestos de cara al próximo ejercicio".

Esta "era la sugerencia que considerábamos más importante dadas las desfavorables circunstancias que azotan el país y que en nada benefician a la economía de las familias. Por eso era tan importante para nosotros que esa propuesta especialmente fuese aceptada, y lo hemos conseguido, cosa que hace que nos sintamos orgulloso y que celebramos desde el Grupo Municipal Popular".

El edil popular ha considerado que "Granada necesita un presupuesto de amplia mayoría y no un presupuesto que solo mire a la izquierda radical" y ha puntualizado que "en el diálogo siempre encontrarán la escucha y el apoyo del PP".