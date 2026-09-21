El PP de Córdoba celebrará su XVII Congreso Provincial el 21 de noviembre y Molina optará a la reelección

Adolfo Molina, durante su intervención en la junta directiva provincial de su partido. - PP

CÓRDOBA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La junta directiva provincial del PP de Córdoba, reunida este lunes, ha convocado el XVII Congreso Provincial de esta formación para el próximo 21 de noviembre y, en el transcurso de la junta directiva, el presidente provincial del PP de Córdoba, Adolfo Molina, ha anunciado su decisión de presentar nuevamente su candidatura a la Presidencia del partido en Córdoba, siendo la tercera ocasión en la que Molina opte a esta responsabilidad, después de asumir por primera vez la Presidencia en 2017.

A este respecto y según ha informado el PP en una nota, Molina ha señalado que "han pasado casi diez años desde aquel Congreso y en este tiempo hemos recorrido juntos un camino extraordinario", destacando que "algunas de las metas que entonces parecían difíciles, como ganar más alcaldías, gobernar la Diputación o contribuir al cambio político en Andalucía, forman hoy parte de la realidad" de la provincia y de la comunidad autónoma.

Molina ha resaltado los resultados alcanzados durante estos años y "la consolidación del Partido Popular como primera fuerza política de Córdoba", subrayando que "las victorias electorales son fruto del trabajo colectivo de alcaldes y alcaldesas, concejales, juntas locales, Nuevas Generaciones, cargos públicos, afiliados y militantes", a quienes ha agradecido "la dedicación de su tiempo y esfuerzo" al proyecto del PP de Córdoba.

Dedicación, según ha recordado, que "fue todo un referente, sobre todo en momentos especialmente duros y difíciles como fue durante la pandemia del Covid-19, la tragedia de Adamuz y las lluvias e inundaciones que afectaron a numerosos municipios. Demostraron el compromiso de los representantes del Partido Popular con sus vecinos, sin preguntar la hora ni preguntar a nadie a quién votaba, siempre al pie del cañón y al servicio de Córdoba", ha dicho.

Al mismo tiempo, Molina ha hecho autocrítica sobre su propia trayectoria al frente del partido y ha reconocido que, a lo largo de estos años, puede "haber tomado decisiones que no todos compartieran" o "haber tenido que escuchar más en determinados momentos", por lo que ha indicado que, "si alguna decisión, alguna palabra o alguna actitud por mi parte ha podido hacer daño a alguien durante estos años, quiero pedir sinceramente disculpas", reivindicando la capacidad de escuchar, rectificar y aprender como parte de la responsabilidad de dirigir una organización política.

De cara a esta nueva etapa, Molina ha defendido que "un partido político no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para transformar la realidad, resolver problemas y mejorar la vida de los ciudadanos".

Por ello, ha apostado por un PP de Córdoba "vivo, fuerte y activo, presente en cada municipio, cercano a la calle, capaz de incorporar nuevas personas y de aprovechar la experiencia de quienes llevan años trabajando. Queremos un partido fuerte para Córdoba", situando el servicio a los ciudadanos como el principal objetivo de la organización y reclamando un partido "preparado, no solo para gobernar, sino para servir".

Finalmente, Molina ha reivindicado el denominado "modelo Córdoba" como una forma de entender la política basada en "escuchar más que imponer, sumar más que excluir y respetar a quien piensa diferente", y ha señalado como referentes "la moderación, la sensatez, el diálogo, la escucha y la gestión" que, a su juicio, representa el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

"Necesitamos una política que huya del ruido y de la confrontación y que entienda la moderación como la capacidad de comprender también a quien piensa diferente", ha afirmado. Con esta candidatura, Adolfo Molina plantea dar continuidad a un proyecto provincial centrado en "fortalecer la presencia del PP en los municipios, ampliar su conexión con la sociedad cordobesa y afrontar los próximos retos desde la cercanía, la unidad y la vocación de servicio público".

La junta directiva provincial ha aprobado que la designación como presidenta del comité organizador del congreso a la actual secretaria general del PP cordobés, Araceli Cabello, y se ha aprobado el desarrollo de ponencias, una de 'Reglamento', que estará coordinada por Agustín López (Córdoba), otra de 'Política', bajo el lema de 'Una política útil para Córdoba', coordinada por Cristina Casanueva (Priego de Córdoba), y una tercera de 'Desarrollo Rural', con el título de 'Una provincia llena de oportunidades', coordinada por la alcaldesa de Villaralto, Celia Valverde.