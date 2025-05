El PP de Córdoba critica "la paralización injustificada" de la Variante Oeste por parte del Gobierno de Sánchez

CÓRDOBA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PP por Córdoba Cristina Casanueva y el portavoz del PP en el Ayuntamiento de la capital, Miguel Ángel Torrico, han criticado este miércoles que "el proyecto de la segunda fase de la Variante Oeste de Córdoba sigue guardado en un cajón del Gobierno de Pedro Sánchez y Montero, y no es un caso aislado, es la forma de gobernar de este Gobierno que ha abandonado a Córdoba", a la vez que han reclamado "avances en una infraestructura vital para la ciudad".

En declaraciones a los periodistas, la senadora ha advertido de que "ha pasado casi un año de la reunión entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España para desbloquear este proyecto, pero seguimos con promesas incumplidas y titulares de prensa sin ninguna ejecución real por parte del Gobierno de Sánchez y Montero". "La triste realidad es que la Variante Oeste sigue empantanada, no hay avances significativos, no hay fechas concretas y no hay presupuesto asignado con seriedad", ha afirmado.

Casanueva ha recordado que "se trata de una infraestructura muy demandada por la sociedad civil cordobesa y el Ayuntamiento de la ciudad y que ha contado con el respaldo sin fisuras del gobierno de Juanma Moreno". "Un proyecto vital para mejorar la movilidad y competitividad de la ciudad, aliviando el tráfico pesado y reforzando la conexión con el resto de Andalucía y España", ha dicho, para defender que "es un proyecto necesario para desarrollar el gran potencial logístico de Córdoba".

Según la senadora, "el compromiso del Gobierno de Sánchez era licitar el proyecto con inmediatez y firmar el convenio con la Junta de Andalucía, pero casi un año después seguimos como estábamos, sin proyecto, sin licitación, y las respuestas parlamentarias que nos da el Gobierno vinculan su licitación a cuando la disponibilidad presupuestaria lo permita". "Llevamos dos años sin Presupuestos Generales del Estado, y Montero ni siquiera se molesta en presentarlos", ha subrayado.

Desde el PP han exigido al Ministerio de Transportes "una respuesta inmediata a los cordobeses, queremos saber cuál es la hoja de ruta real para la Variante Oeste y si van a licitar el proyecto en este año". "No vamos a tolerar más propaganda sin hechos", ha incidido Casanueva, quien ha anunciado que el Grupo del PP en el Senado llevará una moción para "solicitar que se liciten las obras ya y se formalice el nuevo convenio con la Junta de Andalucía".

"Córdoba necesita soluciones, no excusas", ha remarcado, para enfatizar que "el PP va a estar al lado de los cordobeses, reclamando cada euro que nos corresponde, defendiendo cada metro de infraestructura pendiente y ofreciendo una alternativa de gobierno seria, eficaz y comprometida con el desarrollo de nuestra tierra".

"EL COMPROMISO DE LA JUNTA"

Por su parte, Torrico ha lamentado que "el PSOE en el Gobierno de España hace oídos sordos una y otra vez a una infraestructura fundamental para Córdoba y que ha sido reclamada por todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Córdoba".

El popular ha reconocido "el compromiso de la Junta con esta infraestructura, a pesar de que no es de su competencia", subrayando "la importancia que tiene para la ciudad y para toda la provincia".

"Hoy recibimos la última jarra de agua fría con la respuesta que han dado a los senadores cordobeses, en la que el Gobierno deja claro que no se va a ejecutar a la espera de disponibilidad presupuestaria", ha mencionado, para citar que "para otros proyectos en otras zonas de España sí hay esa disponibilidad presupuestaria y crecen las inversiones, pero en Córdoba, para una infraestructura tan importante como esta, se abandona un año tras otro".

El portavoz municipal ha destacado que "la Variante Oeste es fundamental para el desarrollo industrial y urbanístico". "Córdoba está de moda", ha aseverado, explicando que "industrialmente hay muchos ojos de inversores puestos en la ciudad para el desarrollo conjunto y paralelo a la Base Logística del Ejército de Tierra y esa Variante es el complemento perfecto para que las dificultades de movilidad en el entorno de las zonas industriales desaparecieran".

LA A4

Torrico ha insistido en que, "además de la Variante Oeste, hay encima de la mesa la situación de la A-4 a su paso por Córdoba, que se está convirtiendo en una ronda urbana más que en una autovía". "Supone una barrera que impide el desarrollo de Córdoba en esa zona, y sin una Variante Sur colapsará la autovía que da servicio principal de todo el centro de España hacia el sur y que los cordobeses usan como ronda urbana", ha indicado.

El concejal ha expresado que "la solución la venimos reclamando desde hace años, y pasa por llevar a cabo el proyecto de la Variante Sur". Así, ha anunciado que el Grupo del PP llevará al Pleno municipal del mes de junio una moción para "solicitar que se acometan los pasos previos para la realización de ese proyecto de la Variante Sur".