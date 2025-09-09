El PP de Córdoba destaca el "momento clave" de Córdoba y Andalucía y critica "el abandono y el engaño" del Gobierno

CÓRDOBA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Córdoba ha celebrado en la tarde de este martes su Junta Directiva Provincial, marcando el inicio del nuevo curso político. Durante la reunión, el presidente provincial, Adolfo Molina, ha destacado el "momento clave" que atraviesan Córdoba y Andalucía, al tiempo que ha subrayado que "el PP está demostrando que cuando gobierna, las cosas funcionan. Frente a la mentira y el abandono recibido del Gobierno Central".

En declaraciones a los medios de comunicación, Molina ha destacado que "frente a la parálisis y la ruina que dejaron los gobiernos socialistas, hoy contamos con una tierra que avanza, crea oportunidades y que es un referente de estabilidad y crecimiento". "En Andalucía hemos pasado de una comunidad quebrada a tener autonomía financiera y la confianza de los mercados". No es un eslogan, es una realidad", ha aclarado, toda vez que ha indicado que en Córdoba "lo vemos cada día con más inversiones en sanidad, en educación, en infraestructuras y en apoyo a los sectores productivos".

En este sentido, el presidente popular ha recordado que están en marcha reformas en infraestructuras sanitarias como el Hospital Reina Sofía, nuevos centros de salud en la capital y en municipios como Bujalance o Villanueva de Córdoba, y una "apuesta clara por reforzar la atención primaria" en comarcas como Los Pedroches o la Subbética.

Además, ha hecho hincapié en que el Gobierno andaluz del PP "ha conseguido desatascar infraestructuras que el PSOE tuvo guardadas en un cajón durante décadas, como la Variante de las Angosturas en Priego de Córdoba o la Ronda del Marrubial en la capital, así como numerosas depuradoras".

Otro de los hitos destacados por Molina es el "momento histórico" que vive Córdoba con la Base Logística del Ejército de Tierra como "proyector tractor dentro de una estrategia de industrialización sostenible que estamos llevando a cabo".

"Frente a esta situación, lo que recibimos del Gobierno de Sánchez es mentira y abandono", ha lamentado. "La vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, visitó Córdoba hace unos días para engañar a los cordobeses asegurando que Andalucía contará con 18.000 millones más para gasto social. Eso es rotundamente falso. Ni un euro de esa operación contable irá destinado a hospitales, colegios o carreteras", ha afirmado.

En este sentido, ha añadido que Montero "llegó a Montilla solo para hacerse la foto, como suele hacer cada fin de semana, pero no ofreció ni una sola explicación sobre el caos ferroviario que afecta diariamente a miles de personas, ni habló sobre la conversión de la N432 en autovía o la falta de capacidad eléctrica en la provincia".

Al hilo de lo anterior, ha insistido en que la secretaria general del PSOE-A "vino a demostrar que Córdoba y Andalucía no representan nada para el Gobierno de Pedro Sánchez". Ante esta situación, ha vuelto a reclamar la reforma "urgente" del sistema de financiación autonómica, que "cada año priva a los cordobeses y andaluces de 1.500 millones de euros".

"Con ese dinero podríamos fortalecer aún más la sanidad, mejorar el transporte público en la provincia y culminar infraestructuras hidráulicas vitales en un momento de sequía", ha reprochado Molina, para criticar que "el PSOE prefiere mirar para otro lado porque depende de sus pactos con los independentistas".

"En definitiva, mientras el PSOE se dedica a engañar y a bloquear, el PP en Córdoba y Andalucía demuestra con hechos que es posible gobernar de otra manera: con rigor, sensibilidad social y una visión de futuro", ha subrayado. Además, ha afirmado que "desde Córdoba queremos dejar claro que el cambio en Andalucía es imparable y que el PP continuará liderando este cambio frente a un Gobierno central que maltrata a esta tierra".