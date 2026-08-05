El PP de Córdoba exige al Gobierno ayudas "urgentes" para los agricultores y ganaderos afectados por los incendios

Archivo - La senadora del PP por Córdoba Lorena Guerra. - PP - Archivo

CÓRDOBA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PP de Córdoba Lorena Guerra ha criticado este miércoles "el abandono que sufre el sector agrario tras los graves incendios registrados este verano" y ha exigido al Gobierno "la activación inmediata de ayudas para los agricultores y ganaderos que han visto arrasadas sus explotaciones".

"Detrás de cada hectárea calcinada no sólo hay árboles o cultivos, sino explotaciones familiares, ganado, maquinaria, inversiones y el esfuerzo de toda una vida que ha quedado reducido a cenizas en apenas unas horas", ha afirmado la popular en una nota.

Guerra ha recordado que "recuperar una explotación agrícola o ganadera requiere años de trabajo, inversión y sacrificio", por lo que considera "imprescindible una respuesta rápida por parte del Estado". "El campo no puede sentirse sólo cuando más necesita el respaldo de las instituciones", ha subrayado, para apostillar que "las familias afectadas necesitan soluciones, no silencio".

La senadora popular ha criticado "la ausencia del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en uno de los momentos más difíciles para el sector". "Mientras miles de agricultores y ganaderos luchaban por salvar sus explotaciones y afrontaban pérdidas irreparables, el ministro ha vuelto a demostrar que está más pendiente de su agenda y de su futuro político que de defender al campo español", ha lamentado.

Asimismo, ha señalado que "un ministro de Agricultura tiene la obligación de estar al lado de quienes sostienen el sector primario, visitar las zonas afectadas, escuchar a los damnificados y liderar la respuesta del Gobierno". "Luis Planas ha vuelto a dar la espalda al campo cuando más lo necesitaba", ha reprochado.

Guerra ha anunciado que el PP llevará esta situación a la Cámara Alta. "Desde el Senado vamos a exigir al Gobierno de España la puesta en marcha inmediata de ayudas directas, beneficios fiscales, medidas extraordinarias de recuperación y todo el apoyo necesario para que agricultores y ganaderos puedan reconstruir sus explotaciones y recuperar cuanto antes su medio de vida", ha dicho.

"El campo español merece un Gobierno que esté a su lado en los momentos más difíciles", ha defendido, para manifestar que "los agricultores y ganaderos no pueden seguir sintiéndose abandonados mientras ven desaparecer entre las llamas el trabajo de toda una vida".