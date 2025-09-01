El PP de Córdoba inicia el curso político "trabajando por un futuro mejor para los cordobeses"

CÓRDOBA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Córdoba ha comenzado el mes de septiembre con la reunión del Comité de Dirección provincial en la que se coordina el trabajo orgánico de esta formación en las próximas semanas, y donde el presidente provincial, Adolfo Molina, ha ratificado que "seguimos trabajando por un futuro mejor para los cordobeses".

Según ha informado el PP en una nota, Molina ha valorado el "avance que está viviendo Andalucía y Córdoba", y ha asegurado que "vamos a seguir buscando soluciones a los problemas de la gente, trabajando por todo sin insultos, y pensando siempre en mejorar la vida de los cordobeses sin distinciones. No vamos a permitir que todo el camino que hemos andado en estos años sea desandado".

"Mientras otros embarran y hacen ruido para llamar la atención de los ciudadanos, el Gobierno andaluz trabaja por un nuevo porvenir para todos los andaluces y los cordobeses", ha asegurado el presidente provincial popular, quien ha recalcado que "durante décadas Andalucía estuvo a la cola de la mayoría de los indicadores socioeconómicos, generando una gran brecha de progreso y bienestar con el resto de España". "Hoy Andalucía es otra Andalucía, ha cambiado, avanzando y progresando, y tiene un Gobierno que es necesario e imprescindible para que sigamos avanzando".

Por ello, el Partido Popular de Córdoba está preparado para "seguir trabajando por un futuro mejor para todos los andaluces y los cordobeses, con diálogo, respeto y honestidad. Ese es nuestro objetivo y de ahí no nos va a sacar nadie", ha afirmado Adolfo Molina.