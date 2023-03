El PP de Córdoba pide al PSOE que "abandone el oportunismo electoral" a la hora de demandar mayor capacidad eléctrica

CÓRDOBA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP cordobés, Araceli Cabello, ha pedido este miércoles al PSOE que "abandone el oportunismo electoral" a la hora de demandar mayor capacidad eléctrica para la provincia.

Cabello ha hecho referencia en una nota a las declaraciones de la secretaria general del PSOE provincial, Rafi Crespín, y de la senadora nacional socialista María Jesús Serrano de exigir al Gobierno una línea de Redeia para la comarca del Guadajoz con el objetivo de que puedan llegar nuevas empresas.

"Después de casi 40 años de gobierno socialista en Andalucía nunca se han preocupado de la capacidad eléctrica que pueden soportar las líneas que cruzan la provincia", ha señalado la popular, quien ve "curioso que sea ahora, justo en puertas de unas elecciones municipales, cuando se acuerdan de esto".

En este caso, Cabello ha recordado que "desde el año 2019 el Gobierno andaluz de Juanma Moreno viene reclamando al Gobierno de España la ampliación de la capacidad eléctrica de Andalucía y más en concreto de la provincia de Córdoba, que cuenta con una de las zonas con más déficit eléctrico de toda la comunidad, como son las comarcas de Los Pedroches y Guadiato".

Al respecto, ha advertido de que ello "está frenando la capacidad de desarrollo de estos territorios, está afectando al suministro energético que reciben los vecinos de estos municipios y está aumentado el gran lastre de la despoblación en estos territorios".

"Si no hay luz, las empresas no vienen; si no hay oportunidades, la gente se va", ha apostillado, para remarcar que "ante esto, la respuesta de Red Eléctrica Española siempre ha sido negativa".

En palabras de Cabello, "el PSOE está siendo totalmente insensible con las necesidades eléctricas de Los Pedroches y Guadiato desde el punto de vista que no ha apoyado las demandas del Gobierno andaluz, de los ayuntamientos, empresarios y vecinos de estos municipios cuando reclaman y justifican la necesidad de contar con una red de 400 kilovoltios que dé capacidad a proyectos fotovoltaicos y que mejora la calidad del servicio eléctrico que reciben los vecinos".

Según ha argumentado la popular, "tanto Crespín como Serrano se sientan muy cerca del presidente del Gobierno y de la ministra de Transición Ecológica, si hubieran querido hacerlo ya habrían mediado para solventar este déficit energético que sufre la provincia en la zona norte y también en la comarca del Guadajoz", pero "estamos ante otro brindis al sol que se hace sólo por interés electoral", ha dicho.

Además, ha agregado que "si Red Eléctrica Española, es decir, el Ministerio de Transición Ecológica, ha denegado la línea de 400 kilovoltios para la zona norte, a pesar de los graves problemas energéticos que tienen en este territorio justificados y documentados, cómo va a aceptar la línea de Redeia para el Guadajoz".

"Desde el PP y el Gobierno andaluz de Juanma Moreno seguimos trabajando para dotar de la capacidad eléctrica suficiente a todos los territorios de la provincia, porque sin energía no podemos impulsar el enorme potencial de desarrollo económico que tiene esta provincia", ha defendido.