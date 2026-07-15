El PP cree que La Zubia (Granada) "ha perdido tres años" tras la ruptura del pacto entre PSOE e IU

El portavoz del PP de La Zubia, Ángel Balderas. - PP

GRANADA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP de La Zubia, Ángel Balderas, ha afirmado en rueda de prensa que la ruptura del pacto de gobierno municipal entre PSOE e IU "confirma el fracaso de un proyecto" que ha supuesto que el pueblo "haya perdido tres años".

"Hemos padecido un gobierno sin rumbo, incapaz de gestionar y más preocupado por sus problemas internos que por hacer avanzar La Zubia", ha lamentado, después de la que semana pasada trascendiera la ruptura del pacto que ambas formaciones mantenían desde las pasadas elecciones municipales con la socialista Puri López como alcaldesa.

El equipo de gobierno ha estado conformado hasta ahora por los siete concejales del PSOE y los dos de IU; frente a los cuatro del PP, dos de Vox, uno de 'La Zubia ya' y un edil no adscrito que concurrió a las elecciones con los populares.

Balderas ha señalado que el municipio tiene por delante "diez meses más de parálisis e incertidumbre con un equipo de gobierno --del PSOE-- en minoría y una alcaldesa que ha demostrado con hechos que no tiene proyecto para La Zubia".

"El balance no puede ser más negativo: se han dejado escapar cerca de un millón de euros en subvenciones, no se han hecho cargo de los servicios sociales, existen atrasos con el Consorcio Provincial de Bomberos, no es capaz de ocupar la plaza de dinamizadora del Centro Municipal de Información a la Mujer y han convertido a La Zubia en un municipio estancado cuando debería ser referencia en el área metropolitana", ha explicado.

A ello ha sumado la "incapacidad para planificar y desarrollar los proyectos que La Zubia necesita", al tiempo que ha recordado que el equipo de gobierno "solo ha aprobado un presupuesto en seis años, pese a haber contado con la mayoría del pleno".

"El día a día en estos tres años ha estado protagonizado por el sectarismo, la confrontación permanente y la oposición a la oposición", ha señalado Balderas.

"Han dedicado demasiado tiempo a sus conflictos internos en lugar de resolver los problemas de los vecinos y aprovechar las enormes oportunidades que tiene este municipio", ha indicado.

En este sentido, Balderas ha apuntado que "solo un gobierno fuerte con un proyecto de futuro liderado por el Partido Popular podrá devolver el impulso que nuestro pueblo ha perdido durante estos años".

"Dentro de diez meses los vecinos tendrán la oportunidad de decidir qué quieren para nuestro pueblo y abrir un nuevo tiempo de estabilidad para La Zubia", ha concluido.