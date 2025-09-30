El PP critica el "abandono" del proyecto de tirolina de Montejícar (Granada)

GRANADA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha criticado este martes el "abandono" del proyecto de la tirolina "más larga de Andalucía" en el municipio granadino de Montejícar, "una infraestructura que fue inaugurada a bombo y platillo por el expresidente de la Diputación, José Entrena (PSOE), y que dos años y medio después sigue sin estar operativa".

Así lo ha manifestado en una nota el portavoz del PP en Montejícar, Javier Moreno, que ha asegurado que el alcalde socialista, Francisco Javier Jiménez, "ha desperdiciado una oportunidad única para el desarrollo económico y turístico de nuestro pueblo que se financió con fondos exclusivamente del Ayuntamiento".

"Es incomprensible que una instalación que ya tenía adjudicado el proyecto de ejecución, y que supuestamente iba a comenzar a dar servicio en la primavera de 2023, permanezca cerrada por la ineptitud del alcalde, que no ha ofrecido ni una sola explicación", ha afirmado Moreno.

El representante 'popular' ha agregado que "el alcalde debe informar a sus vecinos del motivo por el que una infraestructura que ha supuesto una inversión importante y que podría estar generando empleo, atrayendo visitantes y ayudando a fijar población en Montejícar está completamente paralizada".

Para Moreno, "estamos ante un ejemplo más del modelo de gestión del PSOE, con muchas palabras y muchas fotos pero ningún hecho". "Los vecinos de Montejícar están cansados de promesas incumplidas y de ver cómo se pierden oportunidades por culpa de un equipo de gobierno que no está a la altura", ha abundado.

"Nos preguntamos qué ha hecho el alcalde en estos dos años y medio: ¿dónde está la tirolina que prometieron?, ¿dónde está el impulso turístico que iba a suponer para Montejícar?, ¿cómo justifica la inversión en un proyecto que a día de hoy no existe?", se ha preguntado el portavoz 'popular', que ha reclamado "respuestas urgentes".