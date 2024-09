El PP critica que "las ayudas a los agricultores por los ecorregímenes se han reducido hasta un 40%"

CÓRDOBA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Agricultura del PP en el Senado, la cordobesa Lorena Guerra, ha criticado que desde el pasado 16 de octubre de 2023, cuando se abrió el plazo para el pago del anticipo de hasta el 70% de las ayudas de la PAC, "los agricultores y ganaderos, que recibieron este anticipo, han comprobado que las ayudas se han reducido entre el 20 y el 40% respecto a lo que cobraban en la anterior PAC".

"Esto significa que en España los agricultores están sufriendo pérdidas de 5.000 millones de euros en el período 2023-2027, mientras que en Andalucía son más de 500 millones y en Córdoba, cien millones", ha asegurado en una nota la senadora cordobesa, después de que el Senado ha aprobado una moción del Grupo Parlamentario Popular --con el voto en contra del PSOE-- que propone modificar las ayudas de los ecorregímenes para adaptarlos a las diferentes regiones productivas dependiendo de su suelo y clima.

Así se refiere la popular a una de las principales novedades de la PAC, que entró en vigor el año pasado: los ecorregímenes. Este nuevo punto, "lejos de mejorar la situación de los trabajadores del campo, provoca un encarecimiento de los alimentos y los agricultores y ganaderos son cada vez más pobres de lo que eran hace siete años", ha advertido Guerra.

En este contexto, la dirigente del PP ha reprochado que "la ineficaz gestión del Gobierno de España, con el ministro Planas a la cabeza, es la causa de que 750.000 hectáreas de secano pierdan el 30% de sus ayudas y que 7.000.000 hectáreas de olivar sufran una merma del 25% de las subvenciones".

"En muchas comunidades, como en Andalucía, todos los agricultores de regadío ven reducidas sus ayudas entre un 30 y un 40% de media", ha lamentado.

Ante la actual gestión del pago de los anticipos, "que en muchas comunidades provoca incertidumbre e inquietud a miles de agricultores y ganaderos", la moción del PP plantea poner en marcha un grupo de trabajo con las CCAA para evaluar el impacto de la nueva PAC en la agricultura y ganadería del país; así como la creación de un nuevo plan estratégico nacional consensuado con las CCAA.

INVITACIÓN AL PSOE

En este punto, la portavoz de Agricultura del PP ha criticado la postura en contra del PSOE para "mejorar la situación de los agricultores, que son quienes demandan los puntos planteados por el PP".

"Esto no va de partidos, sino de agricultores y ganaderos", ha defendido Guerra, para remarcar que "se trata de ayudarlos y lo que deberían hacer es visitar sus explotaciones".

Además, la senadora ha recalcado que "los agricultores y ganaderos son quienes sufren la pésima negociación de la PAC, que no recoge las singularidades de ningún territorio, donde no se protege a los más vulnerables, donde no se atienden las peticiones de los que todos los días están de sol a sol produciendo alimentos y donde la realidad es que en esta PAC los que más lo necesitan son los que menos perciben".