PP critica que el Ayuntamiento de Jaén tenga 26 millones en sus cuentas cuando se está pagando a proveedores a 640 días

JAÉN, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Jaén, Manuel Bonilla, ha criticado por no ser "una situación lógica" que el Consistorio tenga en sus cuentas 26 millones de euros cuando a los proveedores se les está pagando a 640 días.

"Es una auténtica barbaridad porque el dinero no se tiene que quedar en las cuentas, sobre todo cuando hay una deuda con proveedores tan elevada", ha indicado Bonilla durante la rueda de prensa convocada para analizar la liquidación del presupuesto de 2020.

Asimismo, ha criticado la capacidad del alcalde, Julio Millán (PSOE), "de vender una mala gestión como todo un hito económico" cuando "Jaén está atravesando una de las peores crisis económicas" y el primer edil "saca pecho del dinero que tiene en las cuentas en vez de inyectar el dinero en los autónomos y empresas de la capital".

El portavoz popular ha lamentado que "se intente engañar a los jiennenses" vendiendo como superávit el resultado presupuestario, que en 2020 ha sido de 57 millones de euros. En este sentido, ha dicho que se lleva en superávit desde 2015, ya que "desde ese año el resultado presupuestario ha sido positivo, incluso en 2012, llegó a alcanzar los 143 millones de euros".

"Indudablemente ese resultado no era un superávit entonces como no lo es ahora, siendo la Intervención Municipal la que certifica que el déficit consolidado del Ayuntamiento en 2020 asciende a 1,1 millones de euros", ha señalado el portavoz popular.

Bonilla ha acusado a Millán de disparar la deuda financiera, incrementándola en 47,3 millones de euros en sólo dos años, pasando de los 425,8 de 2018 a 481,1 millones de euros de 2020, lo que ha supuesto que "el PSOE haya ejecutado el mayor incremento de deuda financiera en los últimos cinco años".

Por otra parte, según el portavoz popular, la deuda con proveedores también se ha incrementado en 31,5 millones de euros, pasando de los 98,5 de 2018 a 130 millones de euros en 2020. Además ha añadido que Millán ha incrementado en seis millones de euros las facturas de los cajones que están pendientes de aplicar al presupuesto, una situación "que en el futuro va a incrementar el déficit".

En cuanto al remanente negativo de tesorería, que ha alcanzado los 45,1 millones de euros, 33 millones menos que en 2019, Bonilla ha rechazado que sea la mayor reducción de la historia ya que en 2012, con el PP, se pasó de 204 a 63 millones de euros.

Para Bonilla, resulta "lamentable" que el gobierno local (PSOE-Cs) esté alardeando de una reducción de gastos cuando "en realidad sólo ha existido una reducción efectiva de 1,6 millones de euros". En este punto, ha indicado que de lo único que pueden presumir es de haber reducido el gasto corriente en plena pandemia, "cuando tenían que haber implementado programas de ayudas a los autónomos o empresarios que están pasando una de las peores crisis de la historia".

En opinión del Grupo Popular, la liquidación ha dejado al descubierto "la gran mentira de Millán", porque ha quedado patente que "no han querido ayudar a los jiennenses en la peor crisis, sin ayudas, sin ejecución en subvenciones, subiendo los impuestos en 3,5 millones de euros o subiendo la deuda a 481 millones de euros".

Bonilla ha instado al alcalde a plantarse en Madrid "porque no puede permitir que vengan cuatro ministros de paseo, una de ellas descubriendo el oleoturismo, otro leyendo poesía en los olivos, Ábalos que vino a la capital a anunciar 120 puestos de trabajo en Linares o la ministra de Hacienda que no quiso ni pisar el Ayuntamiento".

Así, ha resaltado que el alcalde debe trabajar "para que los jiennenses tengamos la vida más fácil, para que nos cobren menos impuestos, para ayudar a los autónomos o empresas". Bonilla ha defendido la necesidad de que desde el Ayuntamiento de Jaén "se establezcan programas de dinamización, se trabaje con todas las administraciones públicas para que llegue dinero a Jaén haciendo atractiva nuestra tierra a los inversores o para que llegue a la estación intermodal.

Por otro lado, el portavoz del Grupo Popular ha reiterado su preocupación por los niveles de recaudación en el ejercicio 2020, ya que se deberían haber recaudado en torno a siete millones de euros, más aún después de la "brutal" subida de impuestos ejecutada.

Así ha añadido que espera y desea "que nadie pueda tener la tentación de empeorar los datos de recaudación del Ayuntamiento para justificar una posible cesión del convenio a la Diputación, porque lo que nos dicen estos datos es que se está recaudando peor en 2020 que en 2019 y en 2018".

"Nadie debiera deliberadamente perjudicar al servicio, no cubriendo bajas, no reforzando el personal o no dotando de medios al servicio de recaudación para que recauden peor y así justificar un posible convenio con la Diputación. Esperamos y deseamos que no sea así".