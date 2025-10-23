PP-A critica "carrusel de mentiras" de la oposición en su "campaña contra el mejor sistema público de salud de España"

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín, este jueves durante su pregunta al presidente de la Junta en la sesión de control en el Pleno del Parlamento. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín, ha reprochado este jueves a los grupos de la oposición en la Cámara (PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía) su "carrusel de mentiras" y su "campaña de desprestigio del mejor sistema público de salud que hay en España", en alusión a las mamografías del programa de cribado de cáncer de mama en Andalucía.

Ha subrayado que el Gobierno andaluz ha pedido perdón, ha asumido responsabilidades, ha ofrecido información y ha tomando medidas e implementado soluciones. Durante la pregunta en la sesión de control del Pleno del Parlamento andaluz dirigida al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el portavoz popular ha considerado que el debate general de sanidad celebrado este miércoles ha servido, además de para poner de manifiesto la actuación del Gobierno andaluz, para "demostrar también que hay una oposición instalada en la mentira", según una nota de este partido.

Ha definido como "carrusel de mentiras" las vertidas por los grupos de la oposición estos días, de la que ha puesto como ejemplo que "han querido convertir una caída del sistema informático del SAS en un bulo sobre una supuesta conspiración criminal para borrar historiales de sanidad".

"Mentira y mentiroso es también aquel que hace de un problema de comunicación en los cribados del cáncer una campaña repugnante de desprestigio del mejor sistema público de salud que hay en España, que es el de Andalucía", ha añadido.

Toni Martín ha calificado como "repugnante y mentiroso" a "quien define el error en los cribados de cáncer que se ha producido en Andalucía como la mayor crisis de la sanidad de la historia, pero luego en comunidades en las que ellos gobiernan y se dan casos similares, ahí no hay ningún tipo de problema, ni más grande ni más leve de la historia de la sanidad en España", ha espetado.

Ha instado a la oposición a que "cuando hablen del problema más grave de la sanidad en Andalucía y en España, aunque solo sea por respeto a los 16.000 andaluces que murieron en la pandemia, acuérdense del Covid".

"Mentiroso -ha proseguido Martín dirigiéndose a la bancada socialista-- es quien califica como escándalo sin precedente que se nombre consejero de Salud a una persona que no es profesional de la sanidad, pero durante esa misma pandemia del Covid tenían como ministro de Sanidad a un filósofo. No sé si sería por tener una visión aristotélica de la salud", ha ironizado.

"EL PSOE NO LE DICE LA VERDAD NI AL MÉDICO"

"Mentiroso, en definitiva, es que los conciertos de los que tanto hablan de la sanidad los definan como un robo a la sanidad pública para darle el dinero a tus amiguetes, pero cuando gobernaban firmaban en Andalucía más conciertos que Beethoven. Y entonces eran conciertos que lo que venían era a solucionar los problemas de la sanidad", ha continuado con su argumentación, asegurando finalmente que "hablando de sanidad, sus señorías del PSOE, no le dicen la verdad ni al médico".

El portavoz del Grupo Popular ha puesto especial énfasis en criticar un modo de proceder que ha calificado como "gravísimo".

"No han dudado incluso en poner sus sucias manos sobre el movimiento asociativo, intentando teledirigirlo a su antojo e interés, sin importarles un pimiento el enorme daño que esta manipulación supone para la noble causa de representar y defender a las mujeres con cáncer de mama", ha explicado, al tiempo que ha reclamado a los grupos de la izquierda y especialmente al PSOE que "aparten sus sucias manos del asociacionismo de las asociaciones de mujeres con cáncer".

"El único partido que defiende la democracia en Venezuela desde Andalucía es el PP" Martín ha querido destacar que ninguno de los grupos parlamentarios haya respondido a una propuesta de declaración institucional trasladada por el Grupo Popular para que la Cámara andaluza pusiera en valor la concesión del Premio Nobel a María Corina Machado por su "incansable lucha en defensa de la libertad y la democracia y contra la dictadura chavista de Maduro".

"Unos, como Vox, porque han decidido convertirse en el socio de la izquierda ante las próximas elecciones y otros, como el PSOE y sus satélites, porque se sienten mucho más cómodos con el señor Maduro y su socio Zapatero que con el pueblo oprimido hermano de Venezuela", ha manifestado. "Que se sepa: el único partido que defiende la democracia en Venezuela desde Andalucía es el Partido Popular", ha subrayado.

Por otra parte, el portavoz ha destacado que la próxima semana llegará al Parlamento el proyecto de Presupuestos de Andalucía para el año 2026, que permitirán a nuestra comunidad seguir avanzando en términos socioeconómicos, "cumpliendo a demás con la obligación que tienen los gobernantes" y que, según ha apuntado, "Sánchez y Montero se pasan por el arco del triunfo" al frente del Gobierno de España.