PP-A critica el "enfado" de la oposición por ausentarse Moreno del Parlamento por la final de la Conference League

SEVILLA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha respaldado este miércoles la presencia del presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la final de la Conference League que se disputa el 28 de mayo en Breslavia (Polonia) entre el Betis y el Chelsea, y ha criticado el "enfado" y la "sobreactuación" de los partidos de la oposición por el hecho de que no podrá asistir al Pleno del Parlamento de la próxima semana.

En rueda de prensa, el portavoz parlamentario del PP-A, Toni Martín, ha justificado la presencia del presidente en esa final representando a todos los andaluces en "una noche muy importante para el deporte andaluz", y ha indicado que "no hay opción" de que pueda acudir al Pleno del Parlamento el jueves 29 de mayo para someterse a las preguntas de los portavoces parlamentarios debido a los horarios de los vuelos, algo que, según ha dicho, no ocurre cuando se viaja "en el Falcón", en referencia al avión del presidente del Gobierno central.

Ha indicado que Moreno regresará desde Polonia a Sevilla en un vuelo charter, cuya hora de salida "va a depender del resultado" o de las "celebraciones del equipo".

Martín ha señalado que le sorprende ver a la oposición "enfadadita por esto", en lo que hay "mucho de sobreactuación y muy poco de argumentos en otras materias de gestión, que son los que le interesan a los ciudadanos y en los que no debe estar haciéndolo muy mal el Gobierno de Andalucía, cuando el tema político del día en este Parlamento es la presencia del presidente en la final de un equipo europeo en Polonia".

Respecto a la petición de algunos grupos de la oposición sobre una alteración en el orden del día del pleno para reubicar las preguntas al presidente, Martín ha señalado que no sabe muy bien "qué es lo que no entienden" esos partidos: "El presidente va a una final de un equipo andaluz que se celebra en la otra punta de Europa y que se juega el miércoles por la noche, y eso hace que no se pueda celebrar la sesión de control".

Asimismo, ha querido dejar claro que se "pueden contar con los dedos de una mano las veces en las que Juanma Moreno, en seis años y medio, no ha estado presente en la sesión de control del Parlamento". Ha indicado que en todas las ocasiones "ha sido por motivos justificados".

Martín ha hecho una comparación con la presencia de Pedro Sánchez en las Cortes Generales: "Un presidente del Gobierno que no acude al Senado desde hace dos años y que no tiene ningún reparo en decir públicamente que va a gobernar sin el Parlamento, porque no tiene mayoría".

Ha criticado que PSOE-A y Por Andalucía, los dos partidos que "respaldan" a Sánchez, se atrevan a "poner el grito en el cielo" por que el presidente de la Junta, "por cuarta vez en seis años y medio", no pueda acudir a una sesión de control, frente a las "110 presencias" que ha tenido.

"Muy bien tienen que ir las cosas en Andalucía para que esto sea el debate político de los grupos de la oposición en un día de Pleno del Parlamento como hoy", según ha señalado el portavoz del PP-A.