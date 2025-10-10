El PP critica que "el Gobierno aplaza una vez más las obras ante inundaciones del río Zagrilla" en Priego de Córdoba

PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 10 (EUROPA PRESS)

La senadora del PP por Córdoba Cristina Casanueva ha criticado este viernes que "el gobierno de Sánchez y Montero aplaza una vez más las obras ante el riesgo de inundaciones del río Zagrilla" en la localidad de Priego de Córdoba.

En una visita, Casanueva ha recordado "cómo hace 16 años que el PSOE prometió intervenir en este río para prevenir posibles inundaciones y todavía no han hecho absolutamente nada", a la vez que ha lamentado "la complicidad del PSOE de Priego de Córdoba, que es incapaz de reivindicar esta necesidad de los vecinos".

En la fiscalización que los senadores del PP de Córdoba hacen al Ejecutivo, acaban de recibir una respuesta parlamentaria "desoladora para los intereses de los vecinos que viven o tienen propiedades en torno al río Zagrilla", ha comentado Casanueva, mencionando que "en mayo de este año el Gobierno estimaba que sería posible licitar las obras de actuación a lo largo del presente año".

"Hace unos días hemos recibido una respuesta del gobierno del PSOE en donde vuelve a tomar el pelo a los prieguenses", ha advertido, para remarcar que "dicen que hay un cambio de tarifas y necesitan una actualización del presupuesto --2,9 millones de euros para su adaptación a las tarifas vigentes de Tragsa--", por lo que "pospone a la obra a 2026", ha reprochado la senadora, quien considera este giro como "una nueva excusa para no hacer nada y que deja a los vecinos desprotegidos ante las futuras lluvias e inundaciones".

Según ha detallado, "la actualización del proyecto se contrató de nuevo en 2020, debían haber estado ejecutadas las obras entre 2022-2023". En las respuestas parlamentarias a los senadores del PP dicen que "desde hace tres años el proyecto está redactado, pero lo realidad es que las obras no empiezan, no se ha hecho nada y los vecinos siguen sufriendo las consecuencias de las inundaciones año tras año", ha relatado la senadora, quien cree que "la inacción del gobierno de Sánchez y Montero es un abandono directo a los vecinos de Priego de Córdoba y de la aldea de Zagrilla, que pone en riesgo el equilibrio ambiental del Río y la seguridad de muchas familias".

"Dónde está el compromiso con el desarrollo en nuestro pueblo, con el patrimonio natural, con la lucha contra la despoblación por parte del PSOE", se ha preguntado la popular, a lo que ha añadido que "el PSOE no puede hablar de reto demográfico en los discursos y luego negar inversiones esenciales a los municipios que luchan cada día por fijar población, crear empleo y proteger su entorno como es el caso de Priego".

"LA FORMA DE GOBERNAR DEL PSOE"

En palabras de Casanueva, "éste no es un caso aislado, sigue el patrón y la forma de gobernar del PSOE que ha abandonado a la provincia, mientras anda de escándalo tras escándalo y haciendo concesiones de todo tipo, incluidas las inversiones, a sus socios para seguir en la Moncloa". "Los prieguenses merecemos respeto, el mismo compromiso y las mismas inversiones que cualquier otro territorio de España", ha exigido.

"Frente al abandono de Sánchez y Montero, sólo el PP de Priego y de Andalucía están centrados en las necesidades inmediatas de los prieguenses", ha aseverado, para apostillar que "la Variante de las Angosturas es una realidad gracias al gobierno de Juanma Moreno, y el gobierno local de Juanra Valdivia ha conseguido 10,5 millones de euros de Fondos Europeos para seguir mejorando el día a día de los vecinos", ha valorado la popular.

Ante ello, ha exigido a Sánchez que "de manera inmediata liciten las obras de restauración del río Zagrilla", al tiempo que ha manifestado que seguirán "reclamando al PSOE que deje de mirar hacia otro lado y cumpla con los vecinos de Priego y de la aldea de Zagrilla". "Si el PSOE no es capaz de cumplir sus compromisos, que convoque elecciones y deje paso a un gobierno del PP que hará todo lo posible para desatascar proyectos como hemos hecho con la Variante de las Angosturas y otras muchas infraestructuras que el PSOE no fue capaz de hacer en el pueblo durante 40 años", ha dicho.