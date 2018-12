El PP critica que el gobierno de la Diputación ha creado jefaturas para "favorecer" a afines al PSOE

Publicado 18/12/2018 16:29:41 CET

CÓRDOBA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del PP en la Diputación de Córdoba, José María Estepa, ha criticado este martes que el gobierno provincial de PSOE e IU "ha creado nuevos puestos de trabajo, entre ellos tres jefaturas de área y una jefatura de servicio nuevas para favorecer y colocar a funcionarios afines al PSOE".

Según ha informado el PP en un comunicado, Estepa entiende que "no existen criterios objetivos para llevar a cabo esta modificación de la Relación de Personal de Trabajo (RPT) de la Diputación", pues "estos cambios no repercutirán para mejorar el funcionamiento de la institución, ni supondrán una mejora en el trabajo que desarrollan los funcionarios de la casa".

A su juicio, "es una decisión política que solo atiende a pagar favores a amigos del PSOE en la Diputación, que pasan a un importante incremento en las cuantías en sus nóminas por hacer un trabajo similar al que ya venían desarrollando".

El portavoz adjunto afirma haber preguntado por esta decisión al vicepresidente cuarto de la Diputación, Salvador Blanco, en la Comisión de Hacienda, "sin que haya tenido ninguna respuesta, ni explicación", opinando Estepa que "no hay criterios objetivos que amparen la creación de estos nuevos puesto de trabajo con la cualificación más alta dentro de la RPT de esta administración, y solo atiende a un agradecimiento a personas muy cercanas al PSOE cordobés".

Un ejemplo de ello, según ha precisado Estepa, "es el caso del Departamento de Planificación, cuyo jefe de departamento es Francisco García, ex delegado de Obras Públicas de la Junta en Córdoba, que con la modificación de la RPT pasa a ser jefe Servicio de Planificación, con las funciones que ya se venían desarrollando y con los mismos objetivos; lo único que cambia es un importante incremento en sus remuneraciones".

Una vez más, según ha señalado el portavoz del PP, "el PSOE utiliza las administraciones públicas donde tiene responsabilidades de gobierno para su beneficio propio, para pagar favores políticos a amigos, allegados y familiares, a costa del dinero público de todos lo cordobeses".

Por eso, "si no existen criterios objetivos para la creación de nuevos puestos de trabajo en la Diputación, no tiene ningún sentido ni justificación esta modificación de la RPT que el equipo de gobierno pretende aprobar en el pleno de mañana", cuando, además, "la creación de estas nuevas jefaturas no ha contado con el respaldo unánime de todas las secciones sindicales", pues "dos sindicatos han votado en contra de esta modificación de la RPT".