PP critica que meses después del tren de borrascas todavía permanezcan restos de árboles caídos en la ciudad de Jaén

El concejal del PP Antonio Losa - PP EN EL AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Jaén ha criticado que, meses después del paso del tren de borrascas de principios de año, todavía permanezcan restos de árboles caídos en espacios de titularidad municipal sin que se haya procedido a su retirada.

El concejal popular Antonio Losa ha puesto como ejemplo la situación que se vive junto a las dependencias municipales de La Salobreja, donde varios pinos completamente secos "ocupan parte de la vía pública, dificultan el paso y se encuentran situados al lado de vehículos estacionados", lo que a su juicio genera un "grave riesgo de incendio perfectamente evitable".

Losa ha explicado que los propios vecinos de la zona han denunciado esta situación ante el Consistorio en reiteradas ocasiones, pero "han obtenido el silencio por respuesta". Por ello, ha exigido al equipo de Gobierno que "escuche a los vecinos" y ofrezca una solución inmediata a un problema de mantenimiento y conservación que se arrastra desde hace ocho meses.

En este sentido, el edil del PP ha recordado que la pasada semana el alcalde, Julio Millán, reunió a un comité de expertos para abordar el plan de emergencia frente a los incendios forestales.

"La prevención también consiste en actuar sobre los problemas concretos, atender las advertencias de los vecinos y mantener adecuadamente los espacios que dependen del Ayuntamiento", ha replicado Losa, para quien la permanencia de estos árboles refleja la "falta de atención" del gobierno local en tareas básicas de conservación.

Asimismo, el concejal popular ha lamentado que, mientras el alcalde "lleva dos meses anunciando la llegada de más de 80 millones de euros a Jaén", estos anuncios "no se traducen en una mejor atención a los barrios ni en la resolución de problemas tan elementales como este".

Por todo ello, el Grupo Popular ha reclamado una actuación "inmediata y global" al Ayuntamiento de Jaén para localizar y eliminar los posibles focos de riesgo, retirar los árboles caídos y reforzar las labores de desbroce y limpieza en las zonas de titularidad municipal con el fin de extremar la prevención.