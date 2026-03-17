PP-A critica que Montero sólo traiga "humo" a Andalucía y no ponga fin al "castigo" con la red ferroviaria

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo (Fotografía de archivo) - PP-A

SEVILLA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha criticado este martes que la vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, sólo traiga "humo" a Andalucía y no ponga fin al "castigo" que se está produciendo con la red ferroviaria dependiente del estado.

En rueda de prensa, el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha comenzado valorando los "magníficos resultados" del PP en las elecciones celebradas en Castilla y León el pasado domingo, lo que pone de manifiesto una vez más que este es el partido "en el que confían los españoles".

Ha manifestado que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha enviado una candidata a la Junta "que trabaja infatigablemente para mantenerlo en el poder como sea" y que "representa la vuelta a los peores años de la gestión socialista": "Montero siempre ha estado en la foto de los grandes escándalos del pasado de Andalucía y ahora, en el presente, está en esos escándalos a nivel nacional del sanchismo".

Ha agregado que Montero es también la que negocia una financiación autonómica "hecha a medida de los socios independentistas que mantienen a Sánchez en la Moncloa".

"El sachismo lo que trae Andalucía es humo, porque cuando llega la hora de cumplir, de ejecutar y de responder a los intereses de los andaluces, Andalucía paga la supervivencia política de Sánchez con más desigualdad", ha añadido Repullo, quien ha aludido al "caos ferroviario" que se vive en Andalucía en lo que respecta a las infraestructuras que dependen del Gobierno central.

"Ahí están las incidencias constantes, las restricciones, los retrasos, las averías y el abandono de nuestras infraestructuras", ha indicado el dirigente popular.

Ha aludido a la situación de la provincia de Málaga, después de que se haya conocido que el 23 de marzo "tampoco se reabrirá la conexión de alta velocidad entre la capital de la costa del Sol, Madrid y otros destinos", lo que va a "poner en riesgo la Semana Santa y con ello los más de 150.000 empleos que dependen del turismo".

Ha indicado que Andalucía no necesita a una ministra y candidata a la Junta del PSOE-A "que venga a vendernos promesas electorales" y que desde sus puestos en el Gobierno central "nos traiciona".

"Lo que necesitamos es igualdad, seguridad, inversiones, infraestructuras dignas y respeto a los andaluces", según ha señalado Antonio Repullo.

Frente a Montero, ha indicado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, representa "un proyecto de liderazgo territorial puesto al servicio de todos" los andaluces.

Ha defendido que el Gobierno de Juanma Moreno da "certidumbre" y gestiona "dando la cara, sin cálculo político, con honestidad y con seguridad". "La estabilidad nace de la confianza de los andaluces en un gobierno que responde y de entender la política como escucha y no como un muro detrás de los demás", ha apuntado.