PP critica la negativa del Gobierno de España a construir el parador de turismo de Alcalá la Real (Jaén)

ALCALÁ LA REAL (JAÉN), 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP ha criticado la negativa del Gobierno de España a construir el parador de turismo de Alcalá la Real (Jaén) y ha anunciado la presentación en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) para que se retome el proyecto de construcción.

"Pedimos que el Gobierno de España reinicie los trámites que quedaron paralizados hace ya más de seis años por la dejadez, el abandono y el nulo trabajo del entonces alcalde socialista", ha señalado en rueda de prensa el diputado nacional y presidente provincial del Partido Popular de Jaén, Juan Diego Requena.

Requena ha relatado que ya en diciembre de 2018 el Gobierno dijo que no se haría el Parador Nacional de Alcalá e instó a la reversión de los terrenos. Se trata de una información que, según Requena, "el PSOE de Alcalá ocultó deliberadamente a los vecinos del municipio".

En noviembre de 2020, el PP preguntó nuevamente proyecto del parador y "lamentablemente la respuesta fue la misma, que de momento no se iba a hacer".

"No queremos medias tintas, queremos una respuesta clara y contundente, queremos un sí o un no", ha dicho Requena, al tiempo que ha defendido la urgencia de conocer si existe o no voluntad de actualizar el convenio que se firmó en 2009 para la cesión de los terrenos por parte del Ayuntamiento de Alcalá en los que se ubicaría el Parador Nacional.

Dicho convenio caducó a los cinco años, en 2014, y "lamentablemente no hubo nunca ningún escrito, ninguna solicitud, ninguna intención por parte del anterior gobierno local del PSOE de actualizarlo", ha aseverado el presidente local del PP y alcalde de Alcalá, Marino Aguilera.

"Ya son 12 años luchando por este proyecto y es necesario darle ya una solución", ha apostillado el alcalde. Para Aguilera es "muy triste" que el que fuese alcalde del PSOE "nunca luchase por un proyecto que lleva tantos años pidiendo la ciudad pero que fue incapaz de defenderlo ni pelearlo".

El dirigente local del PP ha defendido que "la construcción del parador no solo es una oportunidad para revalorizar un monumento tan importante en la provincia como es el Castillo de La Mota sino que también serviría para diversificar la economía, que tanta falta hace en estos tiempos".