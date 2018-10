El PP critica que PSOE exija de modo "poco democrático" el gobierno de Díaz

Publicado 27/04/2015 13:44:15 CET

El presidente del PP de Córdoba, José Antonio Nieto, ha criticado este lunes que los socialistas que "hace tres años decían que era normal que quien ganara las elecciones no gobernara, como ocurrió después de la victoria del PP", ahora "exigen de una forma bastante poco democrática y con poco estilo que ocurra lo que ocurra se facilite el gobierno de Susana Díaz".

En declaraciones a los periodistas, el también candidato a la reelección como alcalde de la capital cordobesa ha advertido de que "lo que va a pasar es que los andaluces van a sorprenderse con bastante frecuencia por lo que se oye de distintos líderes socialistas", en relación a la investidura.

En este sentido, cree que "el PSOE tiene que ser consciente de que le faltan ocho escaños para llegar a la mayoría absoluta", de manera que "tiene que conseguir dialogando, consensuando y sometiéndose a las peticiones del resto de grupos para el apoyo suficiente para poder gobernar", ha subrayado.

Por tanto, apunta que "si no llega a ese apoyo suficiente, no podrá gobernar porque así lo han querido los andaluces". Y es que, resalta Nieto, "si los andaluces hubiesen querido un gobierno fácil, que es lo que parece querer Díaz, le hubiesen otorgado los 55 escaños, y cuando no lo han hecho es porque quieren que Díaz baje de la prepotencia en la que lleva instalada demasiado tiempo y se pudo ver en la campaña electoral en cada uno de los debates".

Igualmente, "que baje de la actitud absolutamente dictatorial que exhibe en muchas ocasiones el PSOE y que entienda que la democracia exige este tipo de situaciones y la obligación de negociar con respeto y humildad, entendiendo el peso político de cada una de las formaciones políticas y haciendo factible eso que en teoría había motivado el adelanto electoral, que era buscar un gobierno sólido y estable para Andalucía", ha remarcado el popular.

Al respecto, recuerda que dicho gobierno lo tenía con IULV-CA, a través de "un acuerdo y un pacto", pero "lo rompió de forma unilateral y bastante poco elegante", reprocha Nieto, quien señala que "ahora se encuentra con las consecuencias", de manera que "es el problema de Díaz y hay que evitar entre todos que sea el problema de los andaluces".