El PP critica que Sánchez busque con la "financiación singular" catalana "comprar el voto" de ERC para seguir en Moncloa

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha criticado este jueves el acuerdo para "establecer un régimen de financiación singular" para Cataluña que tiene como "único fin" el "comprar el voto favorable" de Esquerra Republicana (ERC) para que Pedro Sánchez "siga siendo presidente del Gobierno de España", y que Salvador Illa "siga siendo el presidente de todos los catalanes", y ello "con el dinero de todos los españoles".

Así lo ha señalado el vicesecretario de Hacienda del PP en el marco de un encuentro con sectores económicos de la provincia de Córdoba que ha mantenido en la capital cordobesa para abordar las propuestas del PP en materia de trabajo autónomo, y al hilo de la reunión que este jueves ha mantenido en el Palacio de La Moncloa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el líder de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Oriol Junqueras, quien al término de la misma ha anunciado un acuerdo con el Gobierno en materia de financiación para Cataluña que supondrá 4.700 millones de euros más para su comunidad y el reconocimiento del principio de ordinalidad.

Juan Bravo ha remarcado que en la reunión de Sánchez y Junqueras también participaba la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, "para establecer un régimen de financiación singular exigido por un partido independentista" catalán "en contra de la voluntad del conjunto de los españoles".

"Eso solamente tiene un fin, que es poder comprar el voto favorable para que Sánchez siga siendo presidente del Gobierno de España e Illa siga siendo el presidente de todos los catalanes", según ha sostenido Juan Bravo antes de opinar que "lo que realmente se requiere ahora mismo es una financiación autonómica para todas las comunidades con más recursos para todas" ellas, "con multilateralidad, con las puertas abiertas para que todo el mundo sepa lo que se está negociando", así como "teniendo en cuenta las variables y los criterios que defiende" cada región.

Se trata de compartir "un sistema de financiación que sea común para todos y que nos permita tener oportunidades", según ha seguido trasladando el representante del PP, que ha criticado que desde el Gobierno se busque "comprar con el dinero de todos los españoles voluntades de partidos independentistas para que Sánchez siga siendo presidente".

"CORRUPCIÓN POLÍTICA"

Juan Bravo ha señalado que eso "no es lo deseable" ni lo que los españoles quieren, y ha advertido de que "eso es lo más parecido a la que pudiéramos llamar 'corrupción política', que es coger el dinero de unos para dárselos a otros".

El dirigente del PP ha llamado además la atención acerca de que, "cuando era consejera (de Hacienda) de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero defendía justo lo contrario", de forma que "defendió que había que hacer un nuevo sistema de financiación para todas las comunidades autónomas, que en ningún caso se podía hacer una financiación singular, que la condonación (de deuda) no era la solución, sino que la solución era un nuevo sistema de financiación".

"Pero ahora plantea otras cosas" como ministra de Hacienda, según ha criticado Juan Bravo antes de destacar que, "gracias a Dios, los andaluces tienen la suerte" de contar con un presidente de la Junta como Juanma Moreno que "pone en el centro a los andaluces, y que ha conseguido con el trabajo conjunto con las administraciones y con la sociedad que Andalucía sea la número uno" en la cifra de trabajadores autónomos de España desde "hace mucho tiempo", según ha citado a modo de ejemplo para valorar la acción del Gobierno del PP-A.