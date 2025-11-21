El PP critica que "Sánchez y Montero toman el pelo a los prieguenses con la actuación en el río Zagrilla"

La senadora del PP de Córdoba Cristina Casanueva en Priego de Córdoba con el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Javier Ibáñez. - PP

PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 21 (EUROPA PRESS)

La senadora del PP de Córdoba Cristina Casanueva ha criticado este viernes en Priego de Córdoba que "el gobierno de Sánchez y Montero está tomando el pelo a los vecinos de este municipio en cuanto a la actuación prometida en el río Zagrilla por el peligro de inundaciones".

Junto al portavoz del PP en el Ayuntamiento de Priego de Córdoba, Javier Ibáñez, la senadora ha informado de las últimas respuestas parlamentarias que ha obtenido del Gobierno con relación a este proyecto.

"Hace unos meses, después de la insistencia del PP para conocer la realidad del proyecto, supimos que ya estaba redactado desde hacía tiempo, nos dijeron que se licitaría este año 2025 y que la obra sería ejecutada por la empresa pública Tragsa", ha aseverado.

No obstante, ha precisado que "después de varias respuestas e informaciones contradictorias, hace pocos días hemos conocido que las obras no han sido encomendadas a Tragsa, que el proyecto se encuentra en fase de revisión y actualización de tarifas, y que su ejecución será a cargo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder)". "También dicen que las obras podrían comenzar a lo largo del año 2026", ha señalado la senadora.

En su opinión, "el gobierno del PSOE está enredando este asunto y lo único que tenemos claro es que el PSOE de Sánchez y Montero están tomando el pelo a los prieguenses", a la vez que ha anunciado que "el PP presentará una moción en el Pleno del Ayuntamiento de Priego de Córdoba y en el Senado exigiendo al Gobierno que aclare la situación y que se lleven a cabo las actuaciones de forma urgente ante el peligro de desbordamiento e inundaciones que tiene el río Zagrilla".

"ES URGENTE"

"Nadie puede entender que esté terminado el proyecto, que estén los fondos necesarios y sin embargo que no empiece la obra", ha subrayado, para remarcar que "es urgente que este Gobierno dé una solución a los vecinos de Zagrilla que sufren inundaciones año tras año".

Casanueva ha recordado "cómo hace 16 años que el PSOE prometió intervenir en este río para prevenir posibles inundaciones y todavía no han hecho absolutamente nada", al tiempo que ha incidido en que "este proyecto debió estar ejecutado en el período 2022-2023 como aseguró el Ejecutivo".

Para la senadora, "llama poderosamente la atención el silencio cómplice del PSOE de Priego de Córdoba que es incapaz de reivindicar esta necesidad de los vecinos". "Han preferido no molestar a su jefe y olvidar a los vecinos de Zagrilla", ha dicho.