PP-A, Cs y Vox aprueban el dictamen de la comisión de recuperación de Andalucía, que será debatido en el Pleno

SEVILLA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox han aprobado este jueves el dictamen de la comisión de estudio sobre la recuperación económica y social de Andalucía a causa de la pandemia del Covid-19 que había propuesto el presidente de la misma, Manuel Gavira (Vox), aunque con la incorporación de una serie de enmiendas presentadas por los dos primeros grupos. De esta manera, el dictamen llegará al Pleno de la Cámara para su debate y votación en fecha aún por determinar.

Los tres grupos participantes en esta comisión --que abandonaron el día de su constitución PSOE-A y Adelante Andalucía en protesta por que la presidiera un diputado de Vox-- han votado a favor del dictamen, aunque tras un receso de aproximadamente dos horas en la sesión de este jueves para que los grupos trataran de alcanzar un consenso en torno a las enmiendas presentadas.

Fruto de estas negociaciones hasta última hora, el PP-A ha mantenido para su votación 13 de sus enmiendas, así como ha retirado otras 19 "en aras al consenso". Además, ha propuesto modificaciones en otras 12, que se han recogido como nuevas, y ha transaccionado cuatro con Cs, según ha detallado el portavoz del Grupo Popular, José Antonio Nieto.

Por su parte, Cs ha mantenido 18 de sus enmiendas y ha retirado diez, así como ha introducido modificaciones 'in voce' en otras cinco, según ha detallado el diputado de la formación naranja Fran Carrillo.

De esta manera, la votación se ha dividido en seis bloques de enmiendas, de los que han salido adelante cinco --tres de ellos con el acuerdo unánime de PP-A, Cs y Vox--, y se ha rechazado uno que incluía una enmienda de Ciudadanos a la que se han opuesto PP-A y Vox.

Una vez aprobadas las enmiendas se ha procedido a la votación del dictamen con el resultado ya señalado --su aprobación con los votos de los citados tres grupos--, tras lo que el presidente de la comisión, Manuel Gavira, ha dedicado palabras de agradecimiento a quienes han comparecido en este órgano desde su creación, así como a los trabajadores del Parlamento y a los diputados por "todo el esfuerzo que han prestado en el desarrollo de la comisión", y ha explicado que ya sólo queda que el Pleno conozca el dictamen y lo someta a votación.

VALORACIONES

Antes de las votaciones, el portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, ha defendido que cualquiera que haya seguido las sesiones de la comisión habrá podido comprobar que en ella han participado grupos políticos "con visiones muy diferentes" en algunas cuestiones y con "autonomía en su propuesta ideológica", pero que "han demostrado un nivel de compromiso fuera de toda duda a la hora de luchar por el futuro de Andalucía, por proteger a su gente y por anteponer la necesidad de consenso y la búsqueda de acuerdos a las diferencias que existen y probablemente existirán en el futuro" entre ellos.

Además, del desarrollo de la comisión se ha podido comprobar que "la sociedad andaluza es una sociedad viva, con enorme talento y deseando poder participar cada vez que se le pide", según ha abundado el portavoz 'popular', que ha lamentado también que haya habido dos grupos --PSOE-A y Adelante Andalucía-- que hayan decidido no participar y "no colaborar" en la comisión.

Nieto ha agregado que las "divergencias" entre los grupos que sí han trabajado en la comisión han provocado la presentación de un número "importante" de enmiendas al dictamen, pero PP-A, Cs y Vox han demostrado una "capacidad de renuncia, búsqueda de acuerdos y responsabilidad" que va a "permitir que dispongamos de un dictamen perfectamente asumible por cualquier" grupo, con "recetas para fortalecer nuestra economía y servicios públicos" y que, así, Andalucía esté "más fuerte, sólida y sana" después de la crisis.

De esta manera, el dictamen contará con propuestas que recogerán "aquello que la sociedad andaluza ha trasladado" a los grupos "en las comparecencias" de esta comisión, y ahora lo que queda es "cumplir y llevar a la práctica lo que en este momento son recomendaciones", según ha concluido el portavoz del PP-A.

Fran Carrillo (Cs) ha reconocido que hay disenso "en muchísimos ámbitos, con posturas políticas incluso contrarias", si bien ha subrayado que han sabido "poner los intereses de la sociedad andaluza por encima de los intereses de los partidos". "Cumplimos con el Reglamento y con la obligación moral de servir a los andaluces", ha afirmado.

"El que se apruebe va a ser el dictamen de la sociedad andaluza porque va reflejar todas las inquietudes de todos los comparecientes que han venido al Parlamento", ha señalado el dirigente de Cs, que ha rechazado que "los que no vienen a trabajar y se han ido de vacaciones --en alusión a PSOE-A y Adelante-- no nos van a dar lecciones", todo para advertir de que "el problema de Andalucía se llama el PSOE-A".

En cualquier caso, ha explicado que aunque hayan concedido cesiones para llegar a un acuerdo, "eso no significa que abandonemos nuestros principios", cuando ha insistido en que "hay que legislar contra todo tipo de violencia" y que los ciudadanos "quieren que no volvamos al enfrentamiento ideológico, extremo y populista". "Una comisión no está para ver quién tiene los principios más grandes y quién alza más la voz", ha añadido.

VOX CRITICA ENMIENDAS DE PP-A Y CS

Por Vox, el parlamentario Rodrigo Alonso ha lamentado que el PP-A y Cs han presentado enmiendas sobre cuestiones que para su grupo son "irrenunciables", como las que rechazan el concepto de violencia intrafamiliar o las relativas al colectivo Lgtbi, "como si todos los colectivos se sintieran parte del mismo".

Ha puesto el énfasis en recalcar que Vox quiere "una igualdad real y efectiva para todos los españoles", criticando que PP-A y Cs "en algunas ocasiones hacen manifestaciones que no van en esa línea", como cree que se deduce de las enmiendas que han registrado para rechazar las propuestas de Gavira relativas a terminar con el estado de las autonomías.

Además, esto lo relaciona con el rechazo de sendas fuerzas a la bajada de impuestos que se contemplaba en el primer dictamen "porque quieren mantener el estado mastodóntico de las autonomías, y para eso necesitan recortar en el bienestar de los ciudadanos, para mantener sus estructuras políticas", según ha apuntado el diputado de Vox.