PP-A, Cs y Vox evitan que el Parlamento rechace a propuesta del PSOE-A el "despido" de 8.000 sanitarios en Andalucía

SEVILLA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox han rechazado este jueves el grueso de una proposición no de ley (PNL) que el Grupo Socialista ha defendido en el Parlamento de Andalucía y que contemplaba, entre otras cuestiones, que la Cámara instase al Consejo de Gobierno a que "renueve el total de los 20.000 sanitarios contratados en Andalucía como refuerzo durante la pandemia", y que la Cámara mostrase su "rechazo al anuncio del Gobierno andaluz sobre el despido de 8.000" de dichos "trabajadores de la sanidad pública andaluza".

La iniciativa socialista constaba de nueve puntos de los que únicamente ha sido aprobado uno gracias a los votos a favor de todos los grupos parlamentarios salvo Vox, que ha votado en contra. En virtud de ese punto de la PNL, el Parlamento andaluz reconoce que "blindar e impulsar las políticas públicas en sanidad, educación y servicios sociales han de ser una prioridad para el Gobierno de nuestra comunidad, debiendo llevar a cabo políticas que garanticen la calidad de los servicios esenciales que constituyen los tres pilares básicos de nuestro Estado del Bienestar".

Por el contrario, el resto de la iniciativa ha sido rechazada merced a los votos en contra de PP-A, Cs y Vox, y pese al respaldo a la totalidad de puntos de la misma de los diputados del PSOE-A, Unidas Podemos por Andalucía y los no adscritos procedentes de Adelante Andalucía.

Así, el Parlamento ha rechazado instar a la Junta a "no retroceder en los niveles del Estado de Bienestar que teníamos en Andalucía antes de la crisis de la pandemia", y a "seguir construyendo una red de servicios públicos de calidad".

También ha rechazado instar al Consejo de Gobierno a que "cuente con los agentes sociales más representativos, en el marco del diálogo social, para que los fondos europeos del Marco de Apoyo Comunitario 2021-2027 y los 'Next Generation', que va a recibir Andalucía, se asignen y ejecuten con criterios de eficiencia y eficacia a fin de proteger y mejorar la calidad de los servicios públicos que se prestan en nuestra comunidad".

PLANES DE EQUIPARACIÓN SALARIAL PARA SANITARIOS Y PROFESORES

Igualmente, PP-A, Cs y Vox han evitado con sus votos que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a "elaborar un plan para la equiparación progresiva y gradual de las remuneraciones de los profesionales del Sistema Público de Salud de Andalucía, al objeto de que en el plazo de tres años dicha remuneración sea, al menos, igual a la media de las existentes en el resto de las comunidades autónomas".

Además, la iniciativa socialista quería que el Parlamento instase al Gobierno de la Junta a "la elaboración de un plan para equiparar los ratios de profesionales sanitarios de Andalucía, por categoría y por cada 100.000 habitantes, con la media nacional", y a "retirar el actual 'Plan Estratégico de Atención Primaria' y negociar con las centrales sindicales y los grupos parlamentarios" uno nuevo.

Asimismo, PP-A, Cs y Vox han votado en contra de que el Parlamento inste a la Junta a "afrontar la necesaria contratación de profesionales sanitarios que cubran las necesidades de la atención primaria", y a que garantice "un plan para la equiparación salarial del profesorado andaluz, junto a un plan estratégico para la bajada de ratios en los centros públicos, asegurando los servicios esenciales complementarios y la gratuidad de libros de texto desde infantil hasta bachillerato y formación profesional, apostando por la universalidad y gratuidad de la educación 0-3 y compensando a los ayuntamientos de los gastos vinculados a la limpieza y desinfección extraordinaria de los centros a causa del Covid".

Otras reclamaciones que el PSOE-A quería que el Parlamento trasladase al Gobierno andaluz y que han sido rechazadas por PP, Cs y Vox pasaban por "ampliar y garantizar la financiación del sistema de dependencia, de modo que se pueda terminar con las listas de espera, garantizando y cumpliendo el plazo legal para el reconocimiento y resolución de prestaciones a través del incremento de personal, en el ámbito de las personas valoradoras", y por "garantizar unas condiciones laborales dignas para las trabajadoras del Servicio Andaluz de Ayuda a Domicilio de Andalucía, a través de una subida del precio hora progresiva para llegar como mínimo a 18 euros por hora".

"RETROCESO DEL ESTADO DEL BIENESTAR"

En defensa de la iniciativa, la parlamentaria del PSOE-A Noelia Ruiz ha sostenido que "uno de los efectos más nocivos de la crisis en Andalucía es el retroceso del Estado del Bienestar" que "estábamos construyendo con una red de servicios públicos de calidad que está siendo gravemente recortada por el Gobierno andaluz".

Frente a esa "falta de confianza" del Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) "en los servicios públicos que sustentan el Estado del bienestar", ha defendido la apuesta del Grupo Socialista por "elaborar un conjunto de cambios normativos que defiendan los servicios públicos de los intereses privados, que pretenden condicionar su funcionamiento".

PP-A PIDE AL PSOE-A QUE PIDA AL GOBIERNO UN FONDO COVID PARA 2022

En el turno de intervenciones de los grupos, la diputada del PP-A Ana Vanessa García ha instado al PSOE-A a pedir al Gobierno central que incluya el fondo Covid extraordinario en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 y así demostrará que es un "partido sensato y riguroso", ya que ahora parece que prefiere que se "castigue a los andaluces". Ha indicado además que los "ultimatums" del PSOE-A respecto al Presupuesto andaluz para 2022, como pedir el apoyo a esta PNL, ya dan "vergüenza ajena". "No saben qué excusa ya buscar para no apoyar" esas cuentas, ha dicho García, quien ha indicado que el PSOE-A tiene "muy difícil" votar que 'no' a los incrementos que se contemplan en sanidad, educación y políticas sociales.

Por parte de Cs, su diputado Julio Díaz ha considerado que esta PNL no es más que "un elemento de confrontación", y ha criticado que el PSOE-A "hable de mala gestión después de la situación que nos han dejado" tras 37 años de gobierno y "de los recortes que han hecho". En esa línea, ha acusado a los socialistas de haber dejado al actual Gobierno de PP-A y Cs "un barco varado que no ayudan a que navegue" y que han tenido que "llevar a astilleros" para su reparación, y ha pedido al Grupo Socialista "responsabilidad" como la que, según ha defendido, ha mantenido Ciudadanos desde que llegó al Parlamento andaluz, tanto desde la oposición como ahora formando parte del Gobierno.

La parlamentaria de Unidas Podemos por Andalucía Carmen Barranco ha reclamado la fortaleza de los servicios públicos destinados "a proteger a los ciudadanos", para los que ha demandado "una financiación adecuada", por cuanto ha descrito que "los servicios públicos colapsados provocan el escenario perfecto para privatizaciones". Tras apuntar como ejemplo el despedido de 2.700 profesionales educativos, ha reclamado en el ámbito de la Dependencia que la subida del precio hora "llegue a las trabajadoras", para lo que ha propuesto "obligar a las empresas a destinar entre el 80-85% del precio hora a salarios de las trabajadoras, dignificando su trabajo".

Por último, el diputado de Vox Rodrigo Alonso ha manifestado que el PSOE-A habla de sanidad como si no hubiera gobernado esta comunidad durante 37 años, un partido que situó a esta comunidad como "líder en listas de espera" y con la menor inversión sanitaria por habitante, mientras que el actual Ejecutivo del PP-A y Cs también lo está "haciendo francamente mal", dado el "auténtico desastre" que hay hoy en la atención primaria, por "falta de previsión". "La realidad hoy en Andalucía es que no hay médicos", según ha sentenciado Alonso, quien ha señalado que los médicos andaluces se tienen que ir fuera buscando mejores condiciones laborales.