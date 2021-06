PP-A, Cs y Vox rechazan en el Parlamento instar a la Junta a no financiar a asociaciones "contrarias al aborto seguro"

SEVILLA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este jueves, con los votos de PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox, instar a la Junta a "no volver a financiar con dinero público a asociaciones abiertamente contrarias al desarrollo de derechos y libertades de las mujeres y, en particular, contrarias al libre ejercicio del aborto seguro y gratuito".

Así lo ha acordado la Cámara al rechazar una proposición no de ley (PNL) que el grupo Adelante Andalucía ha defendido este jueves ante el Pleno y que sólo ha contado con el apoyo del PSOE-A y los diputados no adscritos expulsados del grupo proponente.

En virtud de esta iniciativa, relativa a "acabar con la financiación con dinero público a asociaciones y colectivos contrarios a los derechos y libertades de las mujeres", Adelante quería que el Parlamento andaluz mostrase "su rechazo a financiar con dinero público a asociaciones abiertamente contrarias al desarrollo de derechos y libertades de las mujeres y, en particular, contrarias al ejercicio del aborto seguro y gratuito".

De igual modo, Adelante planteaba que el Parlamento instase al Consejo de Gobierno andaluz "a garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública andaluza, y asumir el compromiso" de "no volver a financiar con dinero público a asociaciones abiertamente contrarias al desarrollo de derechos y libertades de las mujeres y, en particular, contrarias al libre ejercicio del aborto seguro y gratuito".

En tercer y último lugar, la iniciativa de la confluencia de Podemos e IU quería que el Parlamento instase al Gobierno andaluz a que "a su vez inste al Gobierno del Estado a impulsar una reforma legislativa para crear zonas seguras en torno a las clínicas y centros sanitarios, así como castigar aquellas conductas relacionadas con el acoso, insulto y vulneración de los derechos y libertades de las mujeres que quieran ejercer su derecho a abortar".

EL GOBIERNO ANDALUZ, "COOPERADOR DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL"

La portavoz adjunta de Adelante, Ana Naranjo, ha sido la encargada de defender esta iniciativa cuya exposición de motivos sostiene que "el Gobierno andaluz ha tomado una deriva contraria a los derechos y libertades sexuales y reproductivas de las mujeres", de forma que "se ha convertido en cooperador necesario de la violencia institucional, al compás de la deriva reaccionaria y autoritaria jaleada por las posiciones ultraderechistas".

Así, Adelante cita la orden de la Consejería de Salud y Familias de 17 de septiembre de 2020, que "regula una serie de subvenciones dirigidas a entidades locales y entidades privadas dedicadas al asesoramiento, apoyo y acompañamiento dirigido a mujeres embarazadas y madres sin recursos con hijos de cero a tres años".

Desde Adelante han avisado de que "la partida presupuestaria que financia el millón de euros que se van a repartir a las entidades privadas no es nueva, ya que aparece reflejada en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para los ejercicios de 2020 y 2021".

El grupo de la confluencia de Podemos e IU ha advertido de que "algunas asociaciones beneficiarias de estas ayudas" han encontrado "una fuente de ingresos para seguir intensificando una publicidad agresiva dedicada en exclusiva al hostigamiento de las mujeres".

La confluencia de Unidas Podemos por Andalucía ha concluido que "el amparo que la Junta de Andalucía ha otorgado para propiciar la consolidación de los 'chiringuitos' antiabortistas en el territorio contrasta con el ejemplo y el avance imparable del movimiento feminista en estos últimos años, que no debe ceder ni al chantaje ni al retroceso de las propuestas más reaccionarias".

REACCIONES DE LOS GRUPOS

En el turno de posicionamiento de los grupos, la diputada del PP-A Esperanza Oña ha manifestado que Adelante Andalucía no puede dar lecciones de ningún tipo, sobre todo, cuando su único cometido es arremeter contra organizaciones sociales que no defienden su ideología y que están a favor de la vida como es el caso de Red Madre: Por cuestiones ideológicas quieren "satanizar a las organizaciones que son un ejemplo de avances sociales muy importantes", ha dicho.

La parlamentaria 'popular' ha querido dejar claro que no va a tolerar que desde una formación como Adelante se diga que hay "violencia en las instituciones judiciales, en el Gobierno andaluz y en ONG que han salvado la vida de 80.000 bebés que no iban a nacer, desde que existe la asociación Red Madre". "¿Consideran que las mujeres somos tontas y que si no se aborta es que estamos manipuladas?", ha preguntado Oña a la diputada de Adelante.

Por su parte, la diputada del PSOE-A María Márquez ha agradecido a Adelante la presentación de la iniciativa y ha denunciado que el Gobierno del PP-A y Cs está "atentando gravemente contra los derechos de las mujeres", sobre todo, por las exigencias de la "ultraderecha" de Vox.

"Su posición es insostenible en el fondo y en la forma y la derecha siempre tira al conservadurismo", ha dicho a PP-A y Cs, a los que ha acusado de llevar dos años recortando las ayudas al movimiento feminista por exigencia de Vox que denunciaba "que eran unos chiringuitos".

Siguiendo con esa terminología, ha indicado que la Junta "ha cambiado los chiringuitos feministas por los chiringuitos antifeministas", y se dedica a cuestionar el trabajo de las asociaciones y entidades que defienden los derechos de las mujeres, recortando las ayudas.

La diputada de Ciudadanos Teresa Pardo ha manifestado por su parte que la proposición no de ley de Adelante Andalucía evidencia el "chapapote ideológico al que nos tiene acostumbrados" esa formación, así como "sectarismo y demagogia" y un intento de implantar en el Parlamento un planteamiento ideológico que para ellos es el único que vale.

Ha querido dejar claro que la libertad empieza con la decisión de cada mujer a acudir "donde le dé la real gana", y ha dicho que el grupo de Adelante no está dignificado para venir aquí a dar "lecciones de moralidad a nadie", y menos a una mujer que se encuentra ante una decisión tan personal como es si aborta o no.

Finalmente, el diputado de Vox Alejandro Hernández ha manifestado que IU y Podemos representan "la cultura de la muerte", y esta proposición no de ley "rezuma totalitarismo e intransigencia". Ha expresado que le preocupa que hablen de "reeducar a los jueces", y ha querido dejar claro que Vox defiende la vida desde la concepción y hasta la muerte natural. Ha denunciado que los comunistas "son los abanderados de las políticas de la muerte" y "adalides del aborto y de la eutanasia", al tiempo que ha señalado que bajo la bandera "de la hoz y el martillo se han cometido los mayores genocidios" de la historia.