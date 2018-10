PP culpa al PSOE de la "dramática" situación de la plantilla municipal de La Puerta (Jaén) tras cinco nóminas sin cobrar

Publicado 19/10/2018 18:27:20 CET

LA PUERTA DE SEGURA (JAÉN), 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz municipal del Partido Popular de la Puerta de Segura (Jaén), Virtudes Puertas, ha culpado al PSOE de la "la dramática situación que están viviendo los empleados públicos" de este Ayuntamiento como consecuencia del impago de sus últimas cinco nóminas.

Puertas ha recordado que "se trata de una responsabilidad política municipal y, por tanto, el único culpable es el equipo de gobierno socialista en el Ayuntamiento". Dicho esto, desde el PP se han sumado a las movilizaciones convocadas a partir del lunes en la puerta del Consistorio "para exigir una mejor gestión de la administración pública y que el alcalde asuma sus responsabilidades".

En este sentido, el PP ha recordado al alcalde, Jesús Cózar (PSOE) que lleva más de once años en el Ayuntamiento como concejal y un año como primer edil por lo que "no nos vale la excusa de la herencia recibida". Lo que debe de hacer "de forma urgente" es tomar las medidas que sean oportunas y abonar las nóminas "y si para eso tiene que recurrir a la Junta de Andalucía, al Gobierno de España o a la Diputación, que lo haga pero que deje de una vez de estar de brazos cruzados porque con esa política no se solucionan los problemas".

La dirigente popular ha asegurado que el retraso en el pago de las nóminas "no es más que el resultado de la mala gestión socialista". A priori, ha dicho, la situación económica del Ayuntamiento de La Puerta de Segura "es una de las mejores si se compara otros con municipios de la Sierra de Segura" por lo que no debería haber problemas para afrontar el pago de las nóminas.

El presupuesto municipal aprobado en 2017 asciende a 3,9 millones de euros, pero la deuda acumulada ronda los diez millones de euros. Sin embargo, "la nefasta gestión socialista ha provocado que las nóminas no sea la única complicación para nuestro Ayuntamiento" ya que "hay un grave problema con los proveedores de suministros municipales, pequeñas empresas que desde que realizan el servicio en el Ayuntamiento tardan en cobrar de media un año", ha aseverado.

Desde el Partido Popular de la Puerta de Segura se critica que el equipo de gobierno socialista haya destacado por "gastar lo que no tiene, hacer una gestión desordenada de los fondos públicos y administrar de forma nefasta los impuestos

municipales".

Para revertir la "lamentable situación" el PP segureño propone elaborar un plan económico financiero para la gestión de deuda pública, donde se refinancien las operaciones bancarias a largo plazo; reducir el consumo de energía eléctrica mediante conversión a tecnologías de bajo consumo, así como la disminución de consumos innecesarios; negociar todos los suministros con sus proveedores; eliminar gastos superfluos e innecesarios del Ayuntamiento y reducir el capítulo II del presupuesto.

"Creemos que una mejor gestión del dinero público es posible de manera que ningún empleado tenga que pasar meses sin cobrar su nómina y sin que ningún ciudadano tenga que prescindir de ningún servicio básico", ha dicho la dirigente popular.