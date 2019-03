PP-A se da "por advertido" pero responde a Vox que la Ley de Memoria está en vigor y hay que cumplirla

Publicado 20/03/2019 13:29:15 CET

SEVILLA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP-A en el Parlamento, José Antonio Nieto, ha asegurado este miércoles que su formación se da "por advertida" después de que Vox haya trasladado públicamente su "malestar" por el "incumplimiento" por parte de los 'populares' del punto referido a la Ley de Memoria Histórica en el acuerdo de investidura firmado entre ambos partidos y haya avisado de que lo tendrá "en cuenta".

Si bien, Nieto ha respondido que aunque en el citado acuerdo se recoge "promover una Ley de Concordia que sustituya a la Ley de Memoria Democrática de Andalucía", esta última normativa aún está en vigor y por tanto "hay que cumplirla". "El PP tiene una larga tradición en el cumplimiento de las leyes, las que nos gustan y las que no", ha apuntado en rueda de prensa.

El portavoz de Vox en el Parlamento, Alejandro Hernández, se queja de que el PP-A se haya abstenido en la votación de una proposición no de ley en la Comisión de Educación y Deporte en la que se instaba al desarrollo de determinados puntos de Ley de Memoria Democrática. A su juicio, está fuera del sentido común desarrollar una ley "que se va a derogar".

Nieto ha destacado que tanto el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, como otros dirigentes del partido han mostrado su voluntad de cumplir el acuerdo de investidura firmado con Vox, pero dejando claro "jamás" se van a incumplir las leyes en vigor. "El compromiso es modificarla a través de una ley integradora", ha apostillado.

En este contexto, el portavoz 'popular' ha dicho esperar que la nueva normativa pueda concitar el consenso de todos los grupos a través de la creación de un grupo de trabajo sobre la misma. También ha destacado que su partido está de acuerdo con parte de la Ley de Memoria Democrática y que espera que haya muchos artículos que puedan formar parte de la nueva ley.

Así, tras reclamar "generosidad" a los partidos de izquierda "para unir lo durante demasiado tiempo ha dividido" y mostrarse convencido de que finalmente será posible la "derogación", Nieto ha señalado que la actual normativa es "mejorable".

Sobre la moción que el PSOE-A defenderá este jueves en el Pleno del Parlamento sobre memoria, ha explicado que su grupo ha planteado enmiendas y ha pedido que no se use este asunto "electoralmente" y que no se produzcan debates "estériles y faltos de contenido".

"Yo tuve un abuelo en un bando y a otro en el otro, me he educado con ellos y los dos han hecho lo posible para que esa situación no se vuelva a repetir", ha relatado Nieto, quien ha insistido en que hay que trabajar para la concordia y para superar temas que dividieron a este país "y lo llevaron a una Guerra Civil".

De otro lado, en relación a la proposición no de ley que defenderá Vox en este Pleno relativa a operativos de Salvamento Marítimo, ha anunciado que su grupo ha presentado una enmienda en el sentido de "dignificar" el trabajo que hace este servicio y sus trabajadores porque no están de acuerdo con que se ponga en cuestión su trabajo.