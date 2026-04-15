PP defenderá en el pleno del Ayuntamiento de Jaén "soluciones inmediatas" para combatir el "aislamiento ferroviario"

Agustín González atendiendo a los medios - PP

JAÉN 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular ha denunciado el "aislamiento ferroviario" de Jaén y llevará al pleno del Ayuntamiento una moción para exigir "soluciones inmediatas" al Gobierno de España.

El portavoz del Grupo Popular, Agustín González, ha advertido de que la situación actual "no es casualidad, sino fruto de una decisión política", al tiempo que ha incidido en que Jaén ha quedado "prácticamente desconectada en todas las direcciones".

Ha apuntado que hace más de un año se anunciaron inversiones millonarias que, a día de hoy, no se han materializado, subrayando que "se prometieron 450 millones de euros y hoy no hay ni una sola máquina trabajando". González ha señalado que la interrupción de la línea Jaén-Córdoba desde enero de 2026 no puede entenderse como un hecho aislado, sino como "la consecuencia de una falta de planificación prolongada".

Por eso, ha mantenido que las incidencias derivadas de los temporales "no son más que la coartada de meses de abandono", defendiendo que lo que vive la ciudad es "una situación estructural de deterioro del servicio ferroviario".

En este punto, ha descrito el impacto directo que esta situación tiene en la vida diaria de los jiennenses, indicando que desplazamientos habituales como el trayecto a Sevilla se han convertido en "recorridos de más de cinco horas", con transbordos en autobús, mientras que viajar a Madrid supone tiempos similares con trenes "obsoletos y poco fiables".

El Grupo Popular también ha puesto el foco en el agravio comparativo con otros territorios, denunciando que actuaciones similares se resuelven en semanas en otras comunidades autónomas como Cataluña, mientras que en Jaén se plantean plazos de hasta dos años. A juicio de González, esta diferencia evidencia una falta de prioridad política hacia la ciudad y la provincia jiennense.

Asimismo, ha lamentado el impacto económico de esta situación, que afecta a trabajadores, estudiantes y al tejido productivo de la provincia, así como al transporte de mercancías, y ha criticado "la falta de reacción" del equipo de gobierno municipal (PSOE-JM+), de quien ha dicho que tiene una actitud que "no es prudente, sino complaciente".

La moción que el Grupo Popular llevará al pleno recoge, entre otros acuerdos, instar al Gobierno de España a acelerar las obras de la línea Jaén-Córdoba y a poner en marcha una solución transitoria eficaz que reduzca los actuales tiempos de viaje, así como exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos para mejorar las conexiones ferroviarias de la ciudad.

Del mismo modo, se reclama al equipo de gobierno local lidere una reivindicación firme en defensa de los intereses de Jaén, promoviendo todas las acciones necesarias para revertir el deterioro de las infraestructuras ferroviarias. González ha concluido señalando que "no se vota solo una moción, sino si Jaén importa o no importa".